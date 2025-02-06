https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/msbden-tegmenlerle-ilgili-aciklama-neden-cezalandirildiklari-aciklandi-1093420568.html

MSB ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı

MSB ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

MSB, silahlı kuvvetlerden ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:38+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

teğmen

ihraç edilen teğmenler

kılıçlı yemin

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Milli Savunma Bakanlığı, ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz" dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" ifadelerini kullandı. Açıklamada 'bu gençler' ifadesi dikkat çekti'Alınan kararın okunan metinle ve içerikli hiçbir ilgisi yoktur'Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme ilişkin yapılan açıklamalarda şöyle denildi:"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/msb-karari-acikladi-5-tegmen-ihrac-edildi-1093247633.html

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milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), teğmen, ihraç edilen teğmenler, kılıçlı yemin