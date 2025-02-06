MSB ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde 158 işçi, "sağlam bina" yaparken öldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Kapalı Çarşı da dönen dolaplar: Sadece kara para aklama mı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Deprem özel yayını
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/msbden-tegmenlerle-ilgili-aciklama-neden-cezalandirildiklari-aciklandi-1093420568.html
MSB ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı
MSB ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
MSB, silahlı kuvvetlerden ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:25+0300
2025-02-06T12:38+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
teğmen
ihraç edilen teğmenler
kılıçlı yemin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fb4ff9a8a06a47e6d3602231cc43e993.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz" dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" ifadelerini kullandı. Açıklamada 'bu gençler' ifadesi dikkat çekti'Alınan kararın okunan metinle ve içerikli hiçbir ilgisi yoktur'Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme ilişkin yapılan açıklamalarda şöyle denildi:"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/msb-karari-acikladi-5-tegmen-ihrac-edildi-1093247633.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_103:0:703:450_1920x0_80_0_0_1283fd63bb865c633093906d0302b03a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), teğmen, ihraç edilen teğmenler, kılıçlı yemin
milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), teğmen, ihraç edilen teğmenler, kılıçlı yemin

MSB ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı

12:25 06.02.2025 (güncellendi: 12:38 06.02.2025)
© FotoğrafTeğmen Ebru Eroğlu
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Fotoğraf
Abone ol
MSB, silahlı kuvvetlerden ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söyleminin TSK'ya atılabilecek en büyük iftiralardan biri olduğunu vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı, ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz" dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" ifadelerini kullandı. Açıklamada 'bu gençler' ifadesi dikkat çekti

'Alınan kararın okunan metinle ve içerikli hiçbir ilgisi yoktur'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme ilişkin yapılan açıklamalarda şöyle denildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.
Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir."
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi
31 Ocak, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала