https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/ticaret-bakani-bolat-boykot-cagrisi-yapanlara-karsi-ticaretinde-maddi-kaybi-olan-tazminat-davasi-1095046808.html
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat boykot çağrılarıyla ilgili bir açıklama yaparak "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir"... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T22:02+0300
2025-04-01T22:02+0300
2025-04-01T22:45+0300
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini söyledi.Bolat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bazı kişi ve kuruluşların, sosyal medya mecralarından '2 Nisan'da ticareti durduralım' şeklindeki boykot çağrılarını esefle kınadığını dile getirdi.'Lüks ve rant debdebesi içinde olan çevrelerin beyhude girişimi'Bakan Bolat nisan ayı ile beraber ilkbaharın başladığını, tabiatın canlandığını, üretimin arttığını, ekonominin canlandığını ifade etti ve 'Türkiye Yüzyılı'nın ticaretin de yüzyılı olacağını' söyledi.Boykot çağrılarını, muhalefetin elindeki belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet skandallarını örtbas etme girişimi olarak nitelendiren Bolat boykot çağrılarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:'Herkesi alışveriş yapmaya davet ediyorum'Bakan Bolat Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, rekabet hukuku, ceza hukuku ve milli güvenlik boyutu itibarıyla adalet mekanizmasında mutlaka gerekenin yapılacağını belirtti. Herkesi alışverişe davet eden Bolat şu alışveriş çağrısında şu ifadelere yer verdi:Bolat, özellikle ticaretinde zarar edenlerin tazminat davası açma haklarının olduğunu şu ifadelerle aktardı:Ayrıca gündemde yer alan boykot çağrılarıyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/boykot-cagrisi-paylasimlarina-sorusturma-1095046374.html
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boykot, son dakika, ömer bolat, tazminat, tazminat davası
boykot, son dakika, ömer bolat, tazminat, tazminat davası
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir
22:02 01.04.2025 (güncellendi: 22:45 01.04.2025)
Ticaret Bakanı Bolat boykot çağrılarıyla ilgili bir açıklama yaparak "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bolat 2 Nisan'da herkesi alışveriş yapmaya da davet etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini söyledi.
Bolat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bazı kişi ve kuruluşların, sosyal medya mecralarından '2 Nisan'da ticareti durduralım' şeklindeki boykot çağrılarını esefle kınadığını dile getirdi.
'Lüks ve rant debdebesi içinde olan çevrelerin beyhude girişimi'
Bakan Bolat nisan ayı ile beraber ilkbaharın başladığını, tabiatın canlandığını, üretimin arttığını, ekonominin canlandığını ifade etti ve 'Türkiye Yüzyılı'nın ticaretin de yüzyılı olacağını' söyledi.
Boykot çağrılarını, muhalefetin elindeki belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet skandallarını örtbas etme girişimi olarak nitelendiren Bolat boykot çağrılarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Boykot çağrıları ekonomiyi sabotaj girişimidir. Özellikle haksız ticaret, rekabet unsurları içermektedir. Kendilerini ülkenin efendisi ve sahibi zanneden, ‘biz ne istersek o olur’ anlayışıyla hareket eden ama 22 yıldır hüsrana uğrayan, kendilerini birinci sınıf üstenci vatandaş görüp, halkımızın çok büyük çoğunluğunu adeta ikinci sınıf vatandaş görme kibrine ulaşan ve sınıfsal üstünlük savaşı veren dar çerçevedeki lüks ve rant debdebesi içinde olan çevrelerin beyhude girişimi olarak görüyoruz."
'Herkesi alışveriş yapmaya davet ediyorum'
Bakan Bolat Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, rekabet hukuku, ceza hukuku ve milli güvenlik boyutu itibarıyla adalet mekanizmasında mutlaka gerekenin yapılacağını belirtti. Herkesi alışverişe davet eden Bolat şu alışveriş çağrısında şu ifadelere yer verdi:
"Bu noktada vatandaşlarımızı, özellikle bu azgın azınlığın ekonomiye, istihdama, halkımızın iş, aş ve gelir durumlarına sekte vurma çabalarına karşı dimdik durmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımıza bir çağrım var, 'Eğer bugün, yarın, öbür gün ya da birkaç gün sonra yapacağınız alışveriş planınız varsa mutlaka 2 Nisan günü alışverişinizi, ticaretinizi yapmaya' davet ediyoruz. Bunun yanında da özellikle esnafımızın, ticaret erbabımızın, şirketlerin temsilcileri olan odalara da çağrıda bulunmak istiyorum. Esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarını, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaya çağırıyorum. Çünkü bu onların görevidir. Makosen koltuklarında ve lüks debdebe içindeki mekanlarında Türkiye'ye yön vermeye çalışan, halkın iradesini hiçe sayanların, halkın 22 yıldır seçimlerle iş başına getirdiği hükümetin 22 yıllık ekonomideki, terörle mücadeledeki ve istikrardaki, dış politikadaki, milli savunmadaki büyük başarılarına karşı dijital sosyal medya üzerinden yapmaya çalıştıkları bu bozgunculuğu bozguna uğratmaya vatandaşlarımızı, şirketlerimizi, esnafımızı davet ediyorum. Allah'ın izniyle bu çabaları da yine hüsrana uğrayacaktır."
Bolat, özellikle ticaretinde zarar edenlerin tazminat davası açma haklarının olduğunu şu ifadelerle aktardı:
"Boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafımız, şirket sahipleri ve hissedarların borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakları var, bu konuda kimse tereddüt etmesin."
Ayrıca gündemde yer alan boykot çağrılarıyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.