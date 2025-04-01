https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/pinar-deniz-ve-kaan-yildirimin-mutlu-gunu-ilk-bebeklerine-kavustular-1095044339.html
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk bebeklerini kucaklarına aldı
2025-04-01T18:20+0300
2025-04-01T18:20+0300
2025-04-01T18:20+0300
yaşam
pınar deniz
kaan yıldırım
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Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım ilk bebeklerine kavuştu. Deniz ve erkek bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Roma'da evlenmişlerdiGeçtiğimiz yıl Roma'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bir erkek bebek bekledikleri açıklanmıştı. Ünlü oyuncuların hayranları ise sosyal medyadan çifti tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/bakan-goktas-duyurdu-yeni-evlenecekleri-ilgilendiriyor-beyaz-esya-ve-mobilya-sektorunde-indirim-1095025278.html
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pınar deniz anne oldu mu, pınar deniz kaan yıldırım, pınar deniz kocası, pınar denizin nesi oldu, pınar deniz hangi dizide oynadı, pınar deniz kaan yıldırım evli mi,
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular
Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım ilk bebeklerine kavuştu. Deniz ve erkek bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz yıl Roma'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bir erkek bebek bekledikleri açıklanmıştı. Ünlü oyuncuların hayranları ise sosyal medyadan çifti tebrik etti.