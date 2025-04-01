https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/pinar-deniz-ve-kaan-yildirimin-mutlu-gunu-ilk-bebeklerine-kavustular-1095044339.html

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü: İlk bebeklerine kavuştular

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk bebeklerini kucaklarına aldı

2025-04-01T18:20+0300

2025-04-01T18:20+0300

2025-04-01T18:20+0300

yaşam

pınar deniz

kaan yıldırım

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Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım ilk bebeklerine kavuştu. Deniz ve erkek bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Roma'da evlenmişlerdiGeçtiğimiz yıl Roma'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bir erkek bebek bekledikleri açıklanmıştı. Ünlü oyuncuların hayranları ise sosyal medyadan çifti tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/bakan-goktas-duyurdu-yeni-evlenecekleri-ilgilendiriyor-beyaz-esya-ve-mobilya-sektorunde-indirim-1095025278.html

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