https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/akomdan-istanbula-uyari-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1095011213.html

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, yeni haftada yurt genelinde çok bulutlu hava, yerel sağanak ve... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T12:26+0300

2025-03-31T12:26+0300

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akom

sıcaklık

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, "Yeni hafta boyunca çok bulutlu, yerel aralıklıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Bugün sağanak yağış bekleniyorGünlük tahminlere göre, bugün hava sıcaklığı 10 ila 18 derece arasında değişecek. AKOM, özellikle gün boyunca yerel sağanak yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.Bahar havası devam edecekSıcaklıkların genel olarak bahar değerlerinde kalması beklenirken, gün içinde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar da yaşanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akom-istanbul-icin-tarih-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-camur-yagacak-1094865650.html

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haberler, akom, sıcaklık, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak