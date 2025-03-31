https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/akomdan-istanbula-uyari-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1095011213.html
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
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Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, yeni haftada yurt genelinde çok bulutlu hava, yerel sağanak ve... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T12:26+0300
2025-03-31T12:26+0300
2025-03-31T12:26+0300
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sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, "Yeni hafta boyunca çok bulutlu, yerel aralıklıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Bugün sağanak yağış bekleniyorGünlük tahminlere göre, bugün hava sıcaklığı 10 ila 18 derece arasında değişecek. AKOM, özellikle gün boyunca yerel sağanak yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.Bahar havası devam edecekSıcaklıkların genel olarak bahar değerlerinde kalması beklenirken, gün içinde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar da yaşanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akom-istanbul-icin-tarih-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-camur-yagacak-1094865650.html
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haberler, akom, sıcaklık, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
haberler, akom, sıcaklık, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, yeni haftada yurt genelinde çok bulutlu hava, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise 14-18 derece arasında seyrederek bahar seviyelerinde kalacak.
Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, "Yeni hafta boyunca çok bulutlu, yerel aralıklıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bugün sağanak yağış bekleniyor
Günlük tahminlere göre, bugün hava sıcaklığı 10 ila 18 derece arasında değişecek. AKOM, özellikle gün boyunca yerel sağanak yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.
Bahar havası devam edecek
Sıcaklıkların genel olarak bahar değerlerinde kalması beklenirken, gün içinde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar da yaşanabilecek.