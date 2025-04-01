https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/kocaeli-bolu-ve-duzcede-bayram-tatili-donus-hareketliligi-1095045070.html
Kocaeli, Bolu ve Düzce'de bayram tatili dönüş hareketliliği
Kocaeli, Bolu ve Düzce'de bayram tatili dönüş hareketliliği
Sputnik Türkiye
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde dönüş yoluna geçenler Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik hareketliliğinin başlamasına neden oldu. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T19:36+0300
2025-04-01T19:36+0300
2025-04-01T19:39+0300
türki̇ye
kocaeli
bolu
düzce
anadolu otoyolu
trafik
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Tatilcilerin dönüş yolculuğunun yansıması Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerine hissedilmeye başladı.Otoyolun Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.D-100 kara yolunun Karabük Gerede kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Gerede otoban girişi, Yeniçağa, Köroğlu Rampası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.Otoyolun Düzce geçişinde Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor.İstanbul istikameti Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde ise zaman zaman yoğunluk artıyor.D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde trafik akıcı ilerliyor.Saat 19.00 civarında Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde ise trafiğin normal seyrettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/afad-antalyada-41-buyuklugunde-deprem--1095040629.html
türki̇ye
kocaeli
bolu
düzce
anadolu otoyolu
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kocaeli, bolu, düzce, anadolu otoyolu, trafik
kocaeli, bolu, düzce, anadolu otoyolu, trafik
Kocaeli, Bolu ve Düzce'de bayram tatili dönüş hareketliliği
19:36 01.04.2025 (güncellendi: 19:39 01.04.2025)
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde dönüş yoluna geçenler Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik hareketliliğinin başlamasına neden oldu.
Tatilcilerin dönüş yolculuğunun yansıması Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerine hissedilmeye başladı.
Otoyolun Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.
D-100 kara yolunun Karabük Gerede kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Gerede otoban girişi, Yeniçağa, Köroğlu Rampası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Otoyolun Düzce geçişinde Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor.
İstanbul istikameti Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde ise zaman zaman yoğunluk artıyor.
D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde trafik akıcı ilerliyor.
Saat 19.00 civarında Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde ise trafiğin normal seyrettiği kaydedildi.