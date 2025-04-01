https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/afad-antalyada-41-buyuklugunde-deprem--1095040629.html
AFAD: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Antalya Kumluca açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T17:49+0300
2025-04-01T17:49+0300
2025-04-01T17:49+0300
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AFAD, Antalya'nın Kumluca açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/afad-duyurdu-karsta-hissedilen-deprem-1095033162.html
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antalya, deprem, afad
AFAD: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya Kumluca açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Antalya'nın Kumluca açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.