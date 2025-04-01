https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/mhp-genel-baskani-bahceli-chp-siyaseti-ahlaki-ilkelerden-ve-samimiyetten-uzaktir-1095030512.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP siyaseti, ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP siyaseti, ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzaktır

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi sert bir dille eleştirirken, 'CHP, tam da bu ortamda demokrasi çerçevesini ve siyasi ahlak ilkelerini zorlayan bir... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T11:22+0300

2025-04-01T11:22+0300

2025-04-01T11:22+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı eylemlere tepki gösterdi. TÜRKGÜN gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, CHP’nin çatışmayı körükleyen ve milli iradeyi yok sayan bir politika izlediğini belirtirken, "Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz’da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar. Bunlar, aynı zamanda da Türkiye’de tek adam rejimi olduğuyla yatıp kalkanlardır" dedi. CHP'ye sert eleştiriBahçeli, "Nitekim bugünkü CHP siyaseti ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak, yalan ve iftiraya dayalıdır. Kendi kuruluş değerleriyle barışık olmayan Atatürk’ün aziz mirasına ihanet içerisindeki CHP, başkalarına da doğru ve dürüst olamamaktadır. " ifadelerini kullandı. Gösterilere tepki gösteren Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeşitli dinamiklerin devreye sokulmasıyla ülkemizde yaratılacak gerilim, kutuplaşma ve hatta çatışma iklimi, telafisi imkansız olayların meydana gelmesine sebep olabilecektir. Şiddet ve çatışma kuşkusuz kalıcı çözümler üretmekten uzaktır. Siyasetin sağlıklı çözümler üretme fonksiyonundan uzaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi, belli ki iktidarı, tarihin çöplüğündeki kirli sayfaları yeniden açarak elde etmeye yönelmiştir. Oysa demokrasiyi ve Atatürk’ü araçsallaştırma peşinde olanların, milli iradeye ve seçilmişlere saygı göstermenin demokrasinin ve toplumsal huzurun güvencesi olduğunu iyi bilmeleri gerekmektedir."Telafisi imkansız sonuçlar doğurabilecek bir yanlışlıkBahçeli açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı gitsin, ülke yanarsa yansın”Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra da bunların arasına “tek adam rejimi” yalanı eklenmiştir. Cepheleşmeye dönüştürülmeye çalışılan bu alanlar üzerinden özellikle bazı televizyon kanallarında toplumsal isyana teşvik, ülkede kaos ve kargaşa çıkarmak için aleni çağrı yapılmaktalar. Topluma kin ve nefret saçan, müzmin Cumhur İttifakı hasımları, ümitsiz vaka siyasetçiler her türlü yalanla “Cumhur İttifakı gitsin, ülke yanarsa yansın” anlayışıyla demokrasi dışı arayışlara zemin oluşturma niyetlerini malum televizyon kanallarında açık etmektedirler.Sokaklar çare değildirRejim değişti yalanını söylemeye devam edenlerdir. Demokratik seçimleri, milli iradeyi yok sayanlardır. Milletin desteğini almaya çalışmak yerine sokaklardan hareketle anti demokratik süreçlerden medet umanlardır."Sokak çağrısı nasıl bir şuursuzlukturBahçeli açıklamalarında şunları da söyledi: Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi vatana ve millete, toplumsal bütünlüğe alenen karşı tavırdadır. Esasen Atatürk’ün vefatından sonra kurulan Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri dönemlerinde de Türkiye’nin hayrına önemli bir hizmet ve eser maalesef ki ortaya konulamamıştır. Dahası, Atatürk’ün 15 yılda inşa ettiği yapıları yok etmek isteyen CHP, bu haliyle Atatürk’ün kemiklerini sızlatmıştır.Boykot hak, işgal suçturBunu dillendiren CHP genel başkanının açıklamasından sonra ülkemizde nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı ve Türkiye’nin sürüklendiği kardeş kavgası milletimizin hafızasındadır. Boykot bir hak, işgal ise suçtur.Bugünkü CHP yönetimi sokak çağrısı yaparken acaba hala bu düşüncede midir? Demokrasi dışı arayışlara davetiye çıkarıp darbe beklentisi içine mi girmiştir? Yoksa, Gezi eylemlerinde ve 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi yapabileceklerini mi sanmaktadır?Şayet bu düşüncede iseler geçmişin tecrübe edilen karanlık dönemlerine özlem duyanlar, bunun ağır bedelini de ödemeye hazır olmalıdır. Zira demokrasiye şaşı bakan kim varsa karşımızdadır. Bizim demokrasiye, mevcut hükumet sistemine ve büyük başarılara imza atan hükümetimize, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedeflerine bir bir ulaşacağımıza inancımız tamdır."Bir erken uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ikazen hatırlatıyorum"Birçok uyarısı zaman içinde doğrulanmış, haklılığı defalarca teyit edilmiş olan Partimizin söylediklerinin bir erken uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ikazen hatırlatıyorum" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: "Başta CHP olmak üzere cepheleşmeden medet uman siyasi partileri, televizyon sahiplerini, yorumcuları, siyasi ikbalini sokakların şiddetine bağlamış olan düşkünleri uyarıyorum! Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır! Milli birliğin güçlendirilmesine ve terörsüz Türkiye’nin inşa edilmesine provokasyonlarla mani olma arzusunda olanlar kaybedecektir. Kim olursa olsun emperyalizme uşaklık edenler bu topraklarda yeşeremeyecektir. Terör, sabotaj, provokasyon, isyan ve benzeri düşünce sahipleri emellerine ulaşamayacak, Türkiye’nin huzur iklimini bozmak isteyenler asla başaramayacaktır. Türkiye’nin yükselişine kimse mani olamayacak, Türk ve Türkiye yüzyılı adım adım inşa edilecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/mhp-genel-baskani-bahceliden-terorsuz-turkiye-cagrisi--ulkede-yeni-bir-siyasi-ve-toplumsal-hayat-1095012998.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli