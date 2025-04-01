https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/jeffrey-epstein-magduru-virginia-giuffreye-otobus-carpti-4-gun-omrum-kaldi-1095022041.html

Jeffrey Epstein mağduru Virginia Giuffre'ye otobüs çarptı: '4 gün ömrüm kaldı'

Jeffrey Epstein mağduru Virginia Giuffre'ye otobüs çarptı: '4 gün ömrüm kaldı'

Sputnik Türkiye

ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein skandalının en önemli tanıklarından Virginia Giuffre, geçirdiği trafik kazasının ardından böbrek yetmezliğine girdiğini ve... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T00:03+0300

2025-04-01T00:03+0300

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Jeffrey Epstein skandalının en önemli tanıklarından Virginia Giuffre geçirdiği trafik kazası sonrası 4 günlük ömrü kaldığını duyurdu.2015'te Jeffrey Epstein'in kendisini 17 yaşındayken Prens Andrew, Alan Dershowitz ve diğer isimlerle cinsel ilişkiye zorladığını iddia eden Virginia Giuffre, sosyal medya hesabından paylaştığı hastane yatağındaki fotoğrafında, saatte 110 km hızla gelen bir okul otobüsünün aracına çarpması sonucu ağır yaralandığını ve böbrek yetmezliği nedeniyle doktorların kendisine '4 gün ömrü kaldığını' söylediğini belirtti. Giuffre "Artık ölmeye hazırım, sadece çocuklarımı son bir kez görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Giufrre'nin Sözcüsü Dina von Mueffling, ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü doğruladı. Giuffre'nin babası ise kızının durumundan haberdar olmadığını belirterek "Virginia, kızım, seni seviyorum ve sağlıklı bir yaşam sürmen için dua ediyorum" dedi.Giuffre'nin Epstein skandalındaki rolüGiuffre, 2015'te Jeffrey Epstein'in kendisini 17 yaşındayken Prens Andrew, Alan Dershowitz ve diğer isimlerle cinsel ilişkiye zorladığını iddia etmiş, 2021'de Prens Andrew'e açtığı cinsel istismar davasını 2022'de milyonlarca dolarlık bir anlaşmayla sonlandırmıştı. Andrew ise iddiaları reddetmiş ancak askeri unvanlarını ve kraliyet ayrıcalıklarını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220215/prens-andrew-kendisini-cinsel-istismarla-suclayan-virginia-giuffre-ile-anlasmaya-vardi-1053880107.html

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