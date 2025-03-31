https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fitch-duyurdu-otomobil-ve-yedek-parca-fiyatlari-yukselecek-1095020774.html

Fitch duyurdu: Otomobil ve yedek parça fiyatları yükselecek

Fitch duyurdu: Otomobil ve yedek parça fiyatları yükselecek

Sputnik Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin ithal otomobil ve yedek parçalarına uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin küresel otomotiv... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

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Fitch Ratings, ABD'nin otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin fiyatları artıracağını açıkladı.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin ithal otomobillere uyguladığı yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin küresel otomotiv sektöründe önemli dalgalanmalara yol açacağını açıkladı. Özellikle Japonya, Güney Kore ve Almanya'dan araç ithal eden üreticilerin bu durumdan en çok etkilenecek gruplar arasında olduğu belirtildi.Uzmanlar, vergi artışının otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 8-12'lik bir yükselişe sebep olacağını ve bunun tüketici talebini önemli ölçüde düşüreceğini öngördü. Ancak Ford gibi büyük ölçüde yerli üretim yapan markaların bu süreçten nispi kazanç sağlayabileceği ifade edildi.Fitch raporunda, tedarik zincirindeki aksamaların özellikle otomotiv yan sanayisini vuracağı ve bazı modellerin üretiminde gecikmelere neden olabileceği uyarısı yapıldı. USMCA (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) kapsamında muafiyetler bulunsa da, uzmanlar bu korumanın geçici olduğuna dikkat çekti.Sektör analistleri, önümüzdeki dönemde otomobil üreticilerinin üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtirken, bazı markaların Kuzey Amerika'daki üretim kapasitelerini artırmayı planladıkları bilgisi paylaşıldı.

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