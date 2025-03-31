https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fitch-duyurdu-otomobil-ve-yedek-parca-fiyatlari-yukselecek-1095020774.html
Fitch duyurdu: Otomobil ve yedek parça fiyatları yükselecek
Fitch duyurdu: Otomobil ve yedek parça fiyatları yükselecek
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin ithal otomobil ve yedek parçalarına uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin küresel otomotiv... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T20:58+0300
2025-03-31T20:58+0300
2025-03-31T21:01+0300
ekonomi̇
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fitch ratings
kredi
kredi notu
kredi derecelendirme kuruluşu
araba
yedek parça
zam
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Fitch Ratings, ABD'nin otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin fiyatları artıracağını açıkladı.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin ithal otomobillere uyguladığı yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin küresel otomotiv sektöründe önemli dalgalanmalara yol açacağını açıkladı. Özellikle Japonya, Güney Kore ve Almanya'dan araç ithal eden üreticilerin bu durumdan en çok etkilenecek gruplar arasında olduğu belirtildi.Uzmanlar, vergi artışının otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 8-12'lik bir yükselişe sebep olacağını ve bunun tüketici talebini önemli ölçüde düşüreceğini öngördü. Ancak Ford gibi büyük ölçüde yerli üretim yapan markaların bu süreçten nispi kazanç sağlayabileceği ifade edildi.Fitch raporunda, tedarik zincirindeki aksamaların özellikle otomotiv yan sanayisini vuracağı ve bazı modellerin üretiminde gecikmelere neden olabileceği uyarısı yapıldı. USMCA (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) kapsamında muafiyetler bulunsa da, uzmanlar bu korumanın geçici olduğuna dikkat çekti.Sektör analistleri, önümüzdeki dönemde otomobil üreticilerinin üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtirken, bazı markaların Kuzey Amerika'daki üretim kapasitelerini artırmayı planladıkları bilgisi paylaşıldı.
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abd, fitch, fitch ratings, kredi, kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu, araba, yedek parça, zam, ara zam, ek zam
abd, fitch, fitch ratings, kredi, kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu, araba, yedek parça, zam, ara zam, ek zam
Fitch duyurdu: Otomobil ve yedek parça fiyatları yükselecek
20:58 31.03.2025 (güncellendi: 21:01 31.03.2025)
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin ithal otomobil ve yedek parçalarına uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin küresel otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yol açacağını ve özellikle Japonya, Güney Kore ve Almanya menşeili araç üreticilerini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.
Fitch Ratings, ABD'nin otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin fiyatları artıracağını açıkladı.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin ithal otomobillere uyguladığı yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin küresel otomotiv sektöründe önemli dalgalanmalara yol açacağını açıkladı. Özellikle Japonya, Güney Kore ve Almanya'dan araç ithal eden üreticilerin bu durumdan en çok etkilenecek gruplar arasında olduğu belirtildi.
Uzmanlar, vergi artışının otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 8-12'lik bir yükselişe sebep olacağını ve bunun tüketici talebini önemli ölçüde düşüreceğini öngördü. Ancak Ford gibi büyük ölçüde yerli üretim yapan markaların bu süreçten nispi kazanç sağlayabileceği ifade edildi.
Fitch raporunda, tedarik zincirindeki aksamaların özellikle otomotiv yan sanayisini vuracağı ve bazı modellerin üretiminde gecikmelere neden olabileceği uyarısı yapıldı. USMCA (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) kapsamında muafiyetler bulunsa da, uzmanlar bu korumanın geçici olduğuna dikkat çekti.
Sektör analistleri, önümüzdeki dönemde otomobil üreticilerinin üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtirken, bazı markaların Kuzey Amerika'daki üretim kapasitelerini artırmayı planladıkları bilgisi paylaşıldı.