https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/ankaranin-su-rezervleri-kritik-seviyede-barajlarda-yalnizca-6-aylik-su-kaldi-1094986292.html
Ankara’nın su rezervleri kritik seviyede: Barajlarda yalnızca 6 aylık su kaldı
Ankara’nın su rezervleri kritik seviyede: Barajlarda yalnızca 6 aylık su kaldı
Sputnik Türkiye
Ankara’daki barajların doluluk oranı son bir yılda yarı yarıya azaldı. Yetkililer, mevcut su rezervlerinin yalnızca 6 ay yeteceğini belirterek acil tasarruf çağrısı yaptı.
2025-03-29T20:35+0300
2025-03-29T20:35+0300
2025-03-29T20:44+0300
türki̇ye
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çubuk
çamlıdere
aski̇
ankara su ve kanalizasyon i̇daresi (aski̇)
baraj doluluk
baraj
baraj gölü
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Barajlardaki doluluk oranı alarm veriyorAnkara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 28 Mart 2025 itibarıyla yüzde 26.68 seviyesinde ölçüldü. Toplam 1 milyar 585 milyon metreküp kapasiteli barajlarda şu an 423 milyon metreküp su bulunuyor.Geçen yıl aynı tarihte baraj doluluk oranı yüzde 47.99 seviyesindeydi. Kullanılabilir su miktarı da bir yıl içinde 571 milyon metreküpten 234 milyon metreküpe gerileyerek yüzde 16.76’ya düştü.Ankara’ya sadece 180 günlük su kaldıGünlük su tüketiminin 1 milyon 354 bin metreküp olduğu Ankara’da, buharlaşma ve sulama kayıpları da göz önüne alındığında, başkent eğer yağış almazsa mevcut su rezervlerinin kente yalnızca 6 ay yetebileceği hesaplanıyor.Barajlardaki son durumAnkara’daki büyük barajlarda su seviyeleri şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/istanbul-yagmurlari-barajlara-yaradi-istanbulda-barajlardaki-doluluk-oranlari-aciklandi-1094837149.html
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ankara su durumu, baraj doluluk oranı, su krizi, ankara su tasarrufu, ankara barajları, çamlıdere barajı, ankara su tüketimi, ankara su seviyesi
ankara su durumu, baraj doluluk oranı, su krizi, ankara su tasarrufu, ankara barajları, çamlıdere barajı, ankara su tüketimi, ankara su seviyesi
Ankara’nın su rezervleri kritik seviyede: Barajlarda yalnızca 6 aylık su kaldı
20:35 29.03.2025 (güncellendi: 20:44 29.03.2025)
Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 26.68’e kadar geriledi. Geçen yıla göre su seviyesi yarı yarıya düşerken, yetkililer tasarruf çağrısında bulundu.
Barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 28 Mart 2025 itibarıyla yüzde 26.68 seviyesinde ölçüldü. Toplam 1 milyar 585 milyon metreküp kapasiteli barajlarda şu an 423 milyon metreküp su bulunuyor.
Geçen yıl aynı tarihte baraj doluluk oranı yüzde 47.99 seviyesindeydi. Kullanılabilir su miktarı da bir yıl içinde 571 milyon metreküpten 234 milyon metreküpe gerileyerek yüzde 16.76’ya düştü.
Ankara’ya sadece 180 günlük su kaldı
Günlük su tüketiminin 1 milyon 354 bin metreküp olduğu Ankara’da, buharlaşma ve sulama kayıpları da göz önüne alındığında, başkent eğer yağış almazsa mevcut su rezervlerinin kente yalnızca 6 ay yetebileceği hesaplanıyor.
Ankara’daki büyük barajlarda su seviyeleri şu şekilde: