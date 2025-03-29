https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/ankaranin-su-rezervleri-kritik-seviyede-barajlarda-yalnizca-6-aylik-su-kaldi-1094986292.html

Ankara’nın su rezervleri kritik seviyede: Barajlarda yalnızca 6 aylık su kaldı

Ankara’nın su rezervleri kritik seviyede: Barajlarda yalnızca 6 aylık su kaldı

Sputnik Türkiye

Ankara’daki barajların doluluk oranı son bir yılda yarı yarıya azaldı. Yetkililer, mevcut su rezervlerinin yalnızca 6 ay yeteceğini belirterek acil tasarruf çağrısı yaptı.

2025-03-29T20:35+0300

2025-03-29T20:35+0300

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türki̇ye

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baraj gölü

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Barajlardaki doluluk oranı alarm veriyorAnkara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 28 Mart 2025 itibarıyla yüzde 26.68 seviyesinde ölçüldü. Toplam 1 milyar 585 milyon metreküp kapasiteli barajlarda şu an 423 milyon metreküp su bulunuyor.Geçen yıl aynı tarihte baraj doluluk oranı yüzde 47.99 seviyesindeydi. Kullanılabilir su miktarı da bir yıl içinde 571 milyon metreküpten 234 milyon metreküpe gerileyerek yüzde 16.76’ya düştü.Ankara’ya sadece 180 günlük su kaldıGünlük su tüketiminin 1 milyon 354 bin metreküp olduğu Ankara’da, buharlaşma ve sulama kayıpları da göz önüne alındığında, başkent eğer yağış almazsa mevcut su rezervlerinin kente yalnızca 6 ay yetebileceği hesaplanıyor.Barajlardaki son durumAnkara’daki büyük barajlarda su seviyeleri şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/istanbul-yagmurlari-barajlara-yaradi-istanbulda-barajlardaki-doluluk-oranlari-aciklandi-1094837149.html

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