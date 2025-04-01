https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulda-arac-yikama-800-tlye-dayandi-basincli-makine-satislari-artti-1095023987.html

İstanbul’da araç yıkama 800 TL’ye dayandı: Basınçlı makine satışları arttı

İstanbul’da araç yıkama 800 TL’ye dayandı: Basınçlı makine satışları arttı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da dış yıkama fiyatlarının 500 TL’yi, iç-dış yıkamanın ise 800 TL’yi bulması araç sahiplerini alternatif arayışına itti. Akaryakıt istasyonlarındaki... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T07:24+0300

2025-04-01T07:24+0300

2025-04-01T07:24+0300

ekonomi̇

türkiye

tl

otomobil

araba yıkama

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Türkiye genelinde oto yıkama fiyatlarının artışı, 30 milyonu aşkın araç sahibini isyan ettirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sadece dış yıkama için 500 TL’ye varan ücretler talep ediliyor. İç ve dış yıkama fiyatları ise 800 TL’ye kadar çıkabiliyor.AVM oto yıkamalarında fiyatlar 1.000 TL'ye dayandıÖzellikle SUV ve kamyonet gibi büyük araçlarda fiyatlar daha da artıyor. AVM’lerin içindeki bazı oto yıkama işletmeleri bu tür araçlar için 750-1.000 TL arasında değişen fiyatlar istiyor. Hürriyet'in haberine göre, bu rakamları gören sürücüler, çözümü ya akaryakıt istasyonlarındaki otomatik yıkama makinelerinde ya da kendi aracını kendisinin yıkamasında buluyor.akaryakıt i̇stasyonlarında otomatik yıkama makinelerine yoğun talepBir dönem göz ardı edilen otomatik yıkama makineleri, uygun fiyatlarıyla yeniden popüler oldu. Ortalama 200 TL’ye hizmet veren bu makinelerin önünde artık uzun kuyruklar oluşuyor. Hem ekonomik hem de pratik olması nedeniyle sürücüler tarafından yoğun ilgi görüyor.Basınçlı yıkama makinelerinde satış arttı“Artık aracımı kendim yıkarım” diyenlerin tercihi olan yüksek basınçlı yıkama makineleri, 2025’in ilk çeyreğinde satış rekoru kırdı. Bir alışveriş sitesinin verilerine göre, Ocak-Mart 2025 döneminde bu ürün grubunda yüzde 90’lık bir talep artışı yaşandı.10 bin TL’lik makine 25 yıkamada kendini amorti ediyorSürücüler için cazip hale gelen bu cihazlar, ortalama 10 bin TL’ye satın alınabiliyor. Uzmanlara göre, yaklaşık 25 yıkama sonrası makine kendini amorti ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/meteorolojiden-sari-alarm-bu-iller-dikkat--kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1095023564.html

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türkiye, tl, otomobil, araba yıkama