https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/israil-yunanistanda-katilimcilar-arasinda-katarin-da-yer-aldigi-askeri-tatbikatta-katildi-1095045222.html
İsrail, Yunanistan’da katılımcılar arasında Katar’ın da yer aldığı askeri tatbikata katıldı
İsrail, Yunanistan’da katılımcılar arasında Katar’ın da yer aldığı askeri tatbikata katıldı
Sputnik Türkiye
İsrail, aralarında Katar'ın da bulunduğu 10 ülkeyle birlikte Yunanistan'da ortak hava tatbikatına katıldı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T19:55+0300
2025-04-01T19:55+0300
2025-04-01T20:09+0300
savunma
i̇srail
fransa
katar
f-15
f-16
kc-135
abd
bae
i̇spanya
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İsrail Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde her yıl düzenlenen ve bu yıl Katar'ın da katıldığı hava tatbikatına katıldı.Yunanistan'da tertip edilen Iniochos 2025'e toplamda 11 ülke yer alırken bu ülkeler şöyle oldu:Tatbikata Slovakya ve Bahreyn'in gözlemci gönderdiği belirtilirken Güney Kıbrıs'ın da destek personeli gönderdiği belirtildi.Tatbikatın konuşlanma aşaması 24 Mart'ta başlamıştı. Tatbikatın 1 Nisan'da başladığı ve 11 Nisan'a kadar sürmesi planlandığı aktarıldı.Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada tatbikatın saldırılardan kaçma, saldırı ve arama-kurtarma gibi çeşitli senaryoları simüle etmeyi amaçladığını belirtirken, "Her türlü hava operasyonu, bir dizi karmaşık ve son derece gerçekçi senaryo aracılığıyla modern hava savaşının tüm yelpazesini kapsayacak şekilde, hem gündüz hem de gece yoğun bir savaş temposunda icra edilecek” cümleleri dile getirildi.İsrail son iki tatbikata katılmamıştıİsrail'in Yunanistan'da düzenlenen tatbikata en yeni ve en gelişmiş istihbarat toplama jeti olan Oron'u gönderdiği belirtildi.Katar'ın ise tatbikata F-15 savaş uçaklarıyla katıldığı; Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mirage 2000 uçaklarını konuşlandırdığı aktarıldı.Iniochos 2025'e katılan diğer ülkeler arasında F-16 savaş uçakları ve KC-135 ve KC-46 yakıt ikmal uçaklarıyla ABD; Mirage 2000 savaş uçaklarıyla Fransa; Su-30 savaş uçaklarıyla Hindistan; Tornado savaş uçaklarıyla İtalya; PC-9 savaş uçaklarıyla Slovenya; F-18 savaş uçaklarıyla İspanya ve ev sahibi ülke olarak muhtelif uçaklarla Yunanistan yer aldı.İsrail tatbikat 2023'te Türkiye ile yaşanan gerginlik nedeniyle ve 2024'te ise Gazze'de devam eden savaş nedeniyle son iki tatbikata katılmamıştı. Önceki yıllarda ise İsrail, F-16I model uçakları ile söz konusu tatbikata katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/abdnin-yillardir-silahlandirdigi-guney-kibrista-yeni-teror-orgutu-kuruldu-hedefleri-turkiye--1094923458.html
i̇srail
fransa
katar
abd
bae
i̇spanya
i̇talya
hindistan
karadağ
polonya
slovenya
yunanistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
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i̇srail, fransa, katar, f-15, f-16, kc-135, abd, bae, i̇spanya, i̇talya, hindistan, karadağ, polonya, slovenya, yunanistan, birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇srail, fransa, katar, f-15, f-16, kc-135, abd, bae, i̇spanya, i̇talya, hindistan, karadağ, polonya, slovenya, yunanistan, birleşik arap emirlikleri (bae)
İsrail, Yunanistan’da katılımcılar arasında Katar’ın da yer aldığı askeri tatbikata katıldı
19:55 01.04.2025 (güncellendi: 20:09 01.04.2025)
İsrail, aralarında Katar'ın da bulunduğu 10 ülkeyle birlikte Yunanistan'da ortak hava tatbikatına katıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde her yıl düzenlenen ve bu yıl Katar'ın da katıldığı hava tatbikatına katıldı.
Yunanistan'da tertip edilen Iniochos 2025'e toplamda 11 ülke yer alırken bu ülkeler şöyle oldu:
Birleşik Arap Emirlikleri.
Tatbikata Slovakya ve Bahreyn'in gözlemci gönderdiği belirtilirken Güney Kıbrıs'ın da destek personeli gönderdiği belirtildi.
Tatbikatın konuşlanma aşaması 24 Mart'ta başlamıştı. Tatbikatın 1 Nisan'da başladığı ve 11 Nisan'a kadar sürmesi planlandığı aktarıldı.
Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada tatbikatın saldırılardan kaçma, saldırı ve arama-kurtarma gibi çeşitli senaryoları simüle etmeyi amaçladığını belirtirken, "Her türlü hava operasyonu, bir dizi karmaşık ve son derece gerçekçi senaryo aracılığıyla modern hava savaşının tüm yelpazesini kapsayacak şekilde, hem gündüz hem de gece yoğun bir savaş temposunda icra edilecek” cümleleri dile getirildi.
İsrail son iki tatbikata katılmamıştı
İsrail'in Yunanistan'da düzenlenen tatbikata en yeni ve en gelişmiş istihbarat toplama jeti olan Oron'u gönderdiği belirtildi.
Katar'ın ise tatbikata F-15 savaş uçaklarıyla katıldığı; Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mirage 2000 uçaklarını konuşlandırdığı aktarıldı.
Iniochos 2025'e katılan diğer ülkeler arasında F-16 savaş uçakları ve KC-135 ve KC-46 yakıt ikmal uçaklarıyla ABD; Mirage 2000 savaş uçaklarıyla Fransa; Su-30 savaş uçaklarıyla Hindistan; Tornado savaş uçaklarıyla İtalya; PC-9 savaş uçaklarıyla Slovenya; F-18 savaş uçaklarıyla İspanya ve ev sahibi ülke olarak muhtelif uçaklarla Yunanistan yer aldı.
İsrail tatbikat 2023'te Türkiye ile yaşanan gerginlik nedeniyle ve 2024'te ise Gazze'de devam eden savaş nedeniyle son iki tatbikata katılmamıştı. Önceki yıllarda ise İsrail, F-16I model uçakları ile söz konusu tatbikata katılmıştı.