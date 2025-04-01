https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/israil-yunanistanda-katilimcilar-arasinda-katarin-da-yer-aldigi-askeri-tatbikatta-katildi-1095045222.html

İsrail, Yunanistan’da katılımcılar arasında Katar’ın da yer aldığı askeri tatbikata katıldı

İsrail, Yunanistan’da katılımcılar arasında Katar’ın da yer aldığı askeri tatbikata katıldı

Sputnik Türkiye

İsrail, aralarında Katar'ın da bulunduğu 10 ülkeyle birlikte Yunanistan'da ortak hava tatbikatına katıldı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T19:55+0300

2025-04-01T19:55+0300

2025-04-01T20:09+0300

savunma

i̇srail

fransa

katar

f-15

f-16

kc-135

abd

bae

i̇spanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/10/1044292365_24:0:1576:873_1920x0_80_0_0_f197a8759f82f3fe9089edba6c48e834.jpg

İsrail Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde her yıl düzenlenen ve bu yıl Katar'ın da katıldığı hava tatbikatına katıldı.Yunanistan'da tertip edilen Iniochos 2025'e toplamda 11 ülke yer alırken bu ülkeler şöyle oldu:Tatbikata Slovakya ve Bahreyn'in gözlemci gönderdiği belirtilirken Güney Kıbrıs'ın da destek personeli gönderdiği belirtildi.Tatbikatın konuşlanma aşaması 24 Mart'ta başlamıştı. Tatbikatın 1 Nisan'da başladığı ve 11 Nisan'a kadar sürmesi planlandığı aktarıldı.Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada tatbikatın saldırılardan kaçma, saldırı ve arama-kurtarma gibi çeşitli senaryoları simüle etmeyi amaçladığını belirtirken, "Her türlü hava operasyonu, bir dizi karmaşık ve son derece gerçekçi senaryo aracılığıyla modern hava savaşının tüm yelpazesini kapsayacak şekilde, hem gündüz hem de gece yoğun bir savaş temposunda icra edilecek” cümleleri dile getirildi.İsrail son iki tatbikata katılmamıştıİsrail'in Yunanistan'da düzenlenen tatbikata en yeni ve en gelişmiş istihbarat toplama jeti olan Oron'u gönderdiği belirtildi.Katar'ın ise tatbikata F-15 savaş uçaklarıyla katıldığı; Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mirage 2000 uçaklarını konuşlandırdığı aktarıldı.Iniochos 2025'e katılan diğer ülkeler arasında F-16 savaş uçakları ve KC-135 ve KC-46 yakıt ikmal uçaklarıyla ABD; Mirage 2000 savaş uçaklarıyla Fransa; Su-30 savaş uçaklarıyla Hindistan; Tornado savaş uçaklarıyla İtalya; PC-9 savaş uçaklarıyla Slovenya; F-18 savaş uçaklarıyla İspanya ve ev sahibi ülke olarak muhtelif uçaklarla Yunanistan yer aldı.İsrail tatbikat 2023'te Türkiye ile yaşanan gerginlik nedeniyle ve 2024'te ise Gazze'de devam eden savaş nedeniyle son iki tatbikata katılmamıştı. Önceki yıllarda ise İsrail, F-16I model uçakları ile söz konusu tatbikata katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/abdnin-yillardir-silahlandirdigi-guney-kibrista-yeni-teror-orgutu-kuruldu-hedefleri-turkiye--1094923458.html

i̇srail

fransa

katar

abd

bae

i̇spanya

i̇talya

hindistan

karadağ

polonya

slovenya

yunanistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, fransa, katar, f-15, f-16, kc-135, abd, bae, i̇spanya, i̇talya, hindistan, karadağ, polonya, slovenya, yunanistan, birleşik arap emirlikleri (bae)