https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/abdnin-yillardir-silahlandirdigi-guney-kibrista-yeni-teror-orgutu-kuruldu-hedefleri-turkiye--1094923458.html
ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye
ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye
Sputnik Türkiye
“Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanan terör örgütün, 5 yıldır ABD tarafından ağır şekilde... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T17:23+0300
2025-03-27T17:23+0300
2025-03-27T17:34+0300
dünya
güney kıbrıs
türkiye
terör örgütü
devrimci özgürlük savaşçıları hareketi
terör
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101635/31/1016353120_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_21846de43a7814bf0d0e264b610ee305.jpg
Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı savaşacak yeni terör örgütü kuruldu. “Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” adlı örgüt “Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanıyor. Terör örgütü, topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde terör propagandasıyla yola çıkıyor. Söz konusu terör örgütü, ismini ilk kez 2024 Temmuz'unda duyurmuştu. Güney Kıbrıs'a dönük 5 yıldır süren ağır silahlandırma 33 yıllık silah ambargosunun ardından 5 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği yıllardır hız kesmiyor. 2024 yılında ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalanmıştı. 2025 yılının başında ise ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onaylanması üzerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yunan-basini-guney-kibris-natoya-girmeyi-planliyor-1090786402.html
güney kıbrıs
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101635/31/1016353120_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_836bf98985dfb44f77bf70313e17af02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney kıbrıs, türkiye, terör örgütü, devrimci özgürlük savaşçıları hareketi, terör, abd
güney kıbrıs, türkiye, terör örgütü, devrimci özgürlük savaşçıları hareketi, terör, abd
ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye
17:23 27.03.2025 (güncellendi: 17:34 27.03.2025)
“Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanan terör örgütün, 5 yıldır ABD tarafından ağır şekilde silahlandırılan Güney Kıbrıs'ta çıkması dikkat çekici. Zira, ABD 33 yıllık silah ambargosunu 2020'de kaldırmıştı.
Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı savaşacak yeni terör örgütü kuruldu. “Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” adlı örgüt “Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanıyor. Terör örgütü, topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde terör propagandasıyla yola çıkıyor. Söz konusu terör örgütü, ismini ilk kez 2024 Temmuz'unda duyurmuştu.
Güney Kıbrıs'a dönük 5 yıldır süren ağır silahlandırma
33 yıllık silah ambargosunun ardından 5 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği yıllardır hız kesmiyor.
2024 yılında ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalanmıştı. 2025 yılının başında ise ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onaylanması üzerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınamıştı.