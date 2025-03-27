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ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye
ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye
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“Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanan terör örgütün, 5 yıldır ABD tarafından ağır şekilde... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T17:23+0300
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dünya
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türkiye
terör örgütü
devrimci özgürlük savaşçıları hareketi
terör
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Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı savaşacak yeni terör örgütü kuruldu. “Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” adlı örgüt “Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanıyor. Terör örgütü, topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde terör propagandasıyla yola çıkıyor. Söz konusu terör örgütü, ismini ilk kez 2024 Temmuz'unda duyurmuştu. Güney Kıbrıs'a dönük 5 yıldır süren ağır silahlandırma 33 yıllık silah ambargosunun ardından 5 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği yıllardır hız kesmiyor. 2024 yılında ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalanmıştı. 2025 yılının başında ise ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onaylanması üzerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yunan-basini-guney-kibris-natoya-girmeyi-planliyor-1090786402.html
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güney kıbrıs, türkiye, terör örgütü, devrimci özgürlük savaşçıları hareketi, terör, abd
güney kıbrıs, türkiye, terör örgütü, devrimci özgürlük savaşçıları hareketi, terör, abd

ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye

17:23 27.03.2025 (güncellendi: 17:34 27.03.2025)
© AP Photo / Petros KaradjiasYunanistan- Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Yunanistan- Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
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“Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanan terör örgütün, 5 yıldır ABD tarafından ağır şekilde silahlandırılan Güney Kıbrıs'ta çıkması dikkat çekici. Zira, ABD 33 yıllık silah ambargosunu 2020'de kaldırmıştı.
Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı savaşacak yeni terör örgütü kuruldu. “Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” adlı örgüt “Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanıyor. Terör örgütü, topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde terör propagandasıyla yola çıkıyor. Söz konusu terör örgütü, ismini ilk kez 2024 Temmuz'unda duyurmuştu.

Güney Kıbrıs'a dönük 5 yıldır süren ağır silahlandırma

33 yıllık silah ambargosunun ardından 5 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği yıllardır hız kesmiyor.
2024 yılında ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalanmıştı. 2025 yılının başında ise ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onaylanması üzerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınamıştı.
This photo taken on September 22, 2016 shows a British soldier walking by a Eurofighter Typhoon fighter jet at Royal Air Force's Akrotiri base in Cyprus, before taking off for a coalition mission over Iraq. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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