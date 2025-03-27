https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/abdnin-yillardir-silahlandirdigi-guney-kibrista-yeni-teror-orgutu-kuruldu-hedefleri-turkiye--1094923458.html

ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye

ABD'nin yıllardır silahlandırdığı Güney Kıbrıs'ta yeni 'terör örgütü' kuruldu: Hedefleri Türkiye

Sputnik Türkiye

“Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanan terör örgütün, 5 yıldır ABD tarafından ağır şekilde... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T17:23+0300

2025-03-27T17:23+0300

2025-03-27T17:34+0300

dünya

güney kıbrıs

türkiye

terör örgütü

devrimci özgürlük savaşçıları hareketi

terör

abd

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Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı savaşacak yeni terör örgütü kuruldu. “Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” adlı örgüt “Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanın" simgesi olan “Ateş ve Balta” figürlerini sembol olarak kullanıyor. Terör örgütü, topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde terör propagandasıyla yola çıkıyor. Söz konusu terör örgütü, ismini ilk kez 2024 Temmuz'unda duyurmuştu. Güney Kıbrıs'a dönük 5 yıldır süren ağır silahlandırma 33 yıllık silah ambargosunun ardından 5 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği yıllardır hız kesmiyor. 2024 yılında ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalanmıştı. 2025 yılının başında ise ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satışına izin veren yönergeyi onaylanması üzerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafı, açıklamalarla kararı kınamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yunan-basini-guney-kibris-natoya-girmeyi-planliyor-1090786402.html

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güney kıbrıs, türkiye, terör örgütü, devrimci özgürlük savaşçıları hareketi, terör, abd