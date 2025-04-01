https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/imamoglu-sorusturmasinda-tanik-olarak-ifade-verdi-mehmet-zeki-canakci-kim-1095035150.html
İmamoğlu soruşturmasında tanık olarak ifade verdi: Mehmet Zeki Çanakçı kim?
İmamoğlu soruşturmasında tanık olarak ifade verdi: Mehmet Zeki Çanakçı kim?
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde2 yıl yardımcılığını yapan Mehmet Zeki Çanakçı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi
2025-04-01T14:07+0300
2025-04-01T14:07+0300
2025-04-01T14:07+0300
türki̇ye
beylikdüzü belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
beylikdüzü
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
tanık
yolsuzluk
ifade
mehmet zeki çanakçı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren kişiler arasına bir yenisi eklendi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde iki yıl yardımcılığını yapan Mehmet Zeki Çanakçı, soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verdi.Mehmet Zeki Çanakçı kim?Soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden Mehmet Zeki Çanakçı, 2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevi yaptı.Harita ve Kadastro Mühendisi Çanakçı, İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra 2 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevine devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ebru-ozdemirin-ifadesi-ortaya-cikti-1094966616.html
türki̇ye
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mehmet zeki çanakçı
İmamoğlu soruşturmasında tanık olarak ifade verdi: Mehmet Zeki Çanakçı kim?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde iki yıl yardımcılığını yapan Mehmet Zeki Çanakçı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mehmet Zeki Çanakçı kimdir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren kişiler arasına bir yenisi eklendi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde iki yıl yardımcılığını yapan Mehmet Zeki Çanakçı, soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verdi.
Soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden Mehmet Zeki Çanakçı, 2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevi yaptı.
Harita ve Kadastro Mühendisi Çanakçı, İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra 2 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevine devam etti.