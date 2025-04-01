https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/imamoglu-sorusturmasinda-tanik-olarak-ifade-verdi-mehmet-zeki-canakci-kim-1095035150.html

İmamoğlu soruşturmasında tanık olarak ifade verdi: Mehmet Zeki Çanakçı kim?

İmamoğlu soruşturmasında tanık olarak ifade verdi: Mehmet Zeki Çanakçı kim?

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde2 yıl yardımcılığını yapan Mehmet Zeki Çanakçı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi

2025-04-01T14:07+0300

2025-04-01T14:07+0300

2025-04-01T14:07+0300

türki̇ye

beylikdüzü belediyesi

cumhuriyet başsavcılığı

beylikdüzü

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

tanık

yolsuzluk

ifade

mehmet zeki çanakçı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren kişiler arasına bir yenisi eklendi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde iki yıl yardımcılığını yapan Mehmet Zeki Çanakçı, soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verdi.Mehmet Zeki Çanakçı kim?Soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden Mehmet Zeki Çanakçı, 2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevi yaptı.Harita ve Kadastro Mühendisi Çanakçı, İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra 2 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevine devam etti.

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türki̇ye

beylikdüzü

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mehmet zeki çanakçı