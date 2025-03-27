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Üç yaşındaki Naz'ın biyonik kulağını çaldılar: 9 aydır sessizliğe mahkum oldu
Üç yaşındaki Naz'ın biyonik kulağını çaldılar: 9 aydır sessizliğe mahkum oldu
Sputnik Türkiye
Adana'da 'biyonik kulak' olarak bilinen işitme cihazı çalınan üç yaşındaki küçük kız, 9 aydır duyamıyor. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T11:00+0300
2025-03-27T11:00+0300
sağlik
biyonik kulak
hırsızlık
işitme engelli
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Adana'da ailesiyle birlikte gittiği semt pazarında üç yaşındaki doğuştan işitme engelli Kübra Naz'ın 'biyonik kulak' olarak bilinen işitme cihazı çalındı. Küçük kızın o günden beri duyamadığı için sessizliğe büründüğünü ve sürekli ağladığını söyleyen ailesi, "Devlet desteğiyle yeni işitme cihazı takılabilmesi için daha 5 yıllık süre var. İşitme cihazı varken bizimle iletişim kurabiliyordu. Devletimden çocuğum için yardım istiyorum. Yeter ki çocuğum duysun, konuşsun" diye konuştu. Mine (34) ve Mustafa Sağın (35) çifti, 30 Haziran 2024'te alışveriş için merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki semt pazarına gitti. Çift alışveriş yaptıkları sırada bebek arabasındaki kızları Kübra Naz Sağın'ın (3) işitme cihazı çalındı. Durumu fark eden Sağın çifti, polise ihbarda bulundu. Aradan geçen süre içinde çocuğun işitme cihazı bulunamadı.İki yıl önce ameliyatla biyonik kulak takılmıştıAnne Mine Sağın, gazetecilere, üç çocuğundan en küçüğü Kübra Naz'ın doğuştan işitme engelli olduğunu söyledi. Devlet desteğiyle 2 yıl önce gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla kızlarına biyonik kulak takıldığını anlatan Sağın, bu sayede Kübra ile iletişim kurabildiklerini belirtti.Sağın, gittikleri semt pazarında 7 yıllık süre için takılan Kübra'nın işitme cihazlarından birinin çalındığını ve o günden sonra çocuğunun duyamadığı için sürekli ağladığını dile getirdi.O günden beri sürekli ağlıyorDevlet desteğiyle yeni işitme cihazı takılabilmesi için daha 5 yıllık sürelerinin bulunduğunu aktaran anne Sağın, şöyle konuştu:"Eşim asgari ücretle çalışan birisi. Çocuğumun evde bakımı için ayrı devlet desteği de almıyoruz. En azından çocuğumun çalınan cihazının yerine yenisinin temini için yardım bekliyorum. Vicdansızın biri kızımın işitme cihazını alıp götürdü. İşitme cihazı varken bizimle iletişim kurabiliyordu. Kulaklığı çalındığı günden beri sürekli ağlıyor ve kendisine zarar veriyor. Duymadığı için kardeşleriyle de oynamak istemiyor. Çocuğumun bu hali yüreğimi parçalıyor. Bu nedenlerle devletimden çocuğum için yardım istiyorum. Yeter ki çocuğum duysun, konuşsun."Baba Mustafa Sağın da olay günü eşi ve üç çocuğuyla gittiği semt pazarında bir anlık dalgınlığın ardından bebek arabasını kontrol ettiğinde buradaki cüzdanının ve çocuğunun kulağındaki işitme cihazının olmadığını fark ettiğini söyledi. Çocuğuna yeni işitme cihazı alacak imkanının bulunmadığını anlatan baba, Kübra'nın yeniden duyabilmesi için yardım beklediklerini kaydetti.
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biyonik kulak, hırsızlık, işitme engelli
biyonik kulak, hırsızlık, işitme engelli

Üç yaşındaki Naz'ın biyonik kulağını çaldılar: 9 aydır sessizliğe mahkum oldu

11:00 27.03.2025
© AA / Yusuf KoyunAdana'da biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor
Adana'da biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA / Yusuf Koyun
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Adana'da 'biyonik kulak' olarak bilinen işitme cihazı çalınan üç yaşındaki küçük kız, 9 aydır duyamıyor.
Adana'da ailesiyle birlikte gittiği semt pazarında üç yaşındaki doğuştan işitme engelli Kübra Naz'ın 'biyonik kulak' olarak bilinen işitme cihazı çalındı. Küçük kızın o günden beri duyamadığı için sessizliğe büründüğünü ve sürekli ağladığını söyleyen ailesi, "Devlet desteğiyle yeni işitme cihazı takılabilmesi için daha 5 yıllık süre var. İşitme cihazı varken bizimle iletişim kurabiliyordu. Devletimden çocuğum için yardım istiyorum. Yeter ki çocuğum duysun, konuşsun" diye konuştu.
Mine (34) ve Mustafa Sağın (35) çifti, 30 Haziran 2024'te alışveriş için merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki semt pazarına gitti. Çift alışveriş yaptıkları sırada bebek arabasındaki kızları Kübra Naz Sağın'ın (3) işitme cihazı çalındı. Durumu fark eden Sağın çifti, polise ihbarda bulundu. Aradan geçen süre içinde çocuğun işitme cihazı bulunamadı.
© AA / Yusuf KoyunAdana'da biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor
Adana'da biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
Adana'da biyonik kulağı çalınan çocuk 9 aydır duyamıyor
© AA / Yusuf Koyun

İki yıl önce ameliyatla biyonik kulak takılmıştı

Anne Mine Sağın, gazetecilere, üç çocuğundan en küçüğü Kübra Naz'ın doğuştan işitme engelli olduğunu söyledi. Devlet desteğiyle 2 yıl önce gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla kızlarına biyonik kulak takıldığını anlatan Sağın, bu sayede Kübra ile iletişim kurabildiklerini belirtti.
Sağın, gittikleri semt pazarında 7 yıllık süre için takılan Kübra'nın işitme cihazlarından birinin çalındığını ve o günden sonra çocuğunun duyamadığı için sürekli ağladığını dile getirdi.

O günden beri sürekli ağlıyor

Devlet desteğiyle yeni işitme cihazı takılabilmesi için daha 5 yıllık sürelerinin bulunduğunu aktaran anne Sağın, şöyle konuştu:
"Eşim asgari ücretle çalışan birisi. Çocuğumun evde bakımı için ayrı devlet desteği de almıyoruz. En azından çocuğumun çalınan cihazının yerine yenisinin temini için yardım bekliyorum. Vicdansızın biri kızımın işitme cihazını alıp götürdü. İşitme cihazı varken bizimle iletişim kurabiliyordu. Kulaklığı çalındığı günden beri sürekli ağlıyor ve kendisine zarar veriyor. Duymadığı için kardeşleriyle de oynamak istemiyor. Çocuğumun bu hali yüreğimi parçalıyor. Bu nedenlerle devletimden çocuğum için yardım istiyorum. Yeter ki çocuğum duysun, konuşsun."
Baba Mustafa Sağın da olay günü eşi ve üç çocuğuyla gittiği semt pazarında bir anlık dalgınlığın ardından bebek arabasını kontrol ettiğinde buradaki cüzdanının ve çocuğunun kulağındaki işitme cihazının olmadığını fark ettiğini söyledi. Çocuğuna yeni işitme cihazı alacak imkanının bulunmadığını anlatan baba, Kübra'nın yeniden duyabilmesi için yardım beklediklerini kaydetti.
çocuk ve bebek sevmek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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