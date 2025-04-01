https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/iki-belediye-baskani-hayatlarini-birlestirdi--1095040909.html

İki belediye başkanı hayatlarını birleştirdi:

İki belediye başkanı hayatlarını birleştirdi:

Sputnik Türkiye

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, bugün dünyaevine girdi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T18:04+0300

2025-04-01T18:04+0300

2025-04-01T18:04+0300

yaşam

gonca köksal

ahmet aras

menteşe

muğla

evlilik

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlendi.Kısa bir süre önce evlenme kararı aldıkları açıklayan iki belediye başkanı bugün Konakaltı Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Aras sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,, "Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla" ifadelerini kullandı.Ahmet Aras kimdir?Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3 Şubat 1970'te Bodrum’da doğan Aras, eğitimine Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etti. Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi Teğmen olarak mezun olduktan sonra, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptı. 2013 yılında Yarbay rütbesiyle emekli olan Aras, 2019 yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanı olarak seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.Gonca Köksal kimdir?Gonca Köksal, 1981 yılında Muğla’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Muğla’da tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi aldı. Yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında tamamladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe’nin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/iki-chpli-belediye-baskani-evlenme-karari-aldi-ahmet-aras-ve-gonca-koksal-kimdir-1094081969.html

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