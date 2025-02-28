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İki CHP'li belediye başkanı evlenme kararı aldı: Ahmet Aras ve Gonca Köksal kimdir?
İki CHP'li belediye başkanı evlenme kararı aldı: Ahmet Aras ve Gonca Köksal kimdir?
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlenme kararı aldı. Çiftin Nisan ayında hayatlarını birleştireceği... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
ahmet aras
belediye başkanı
gonca köksal
evlenme teklifi
evlenmek
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Muğla siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlenme kararı aldı. Çiftin Nisan ayında hayatlarını birleştireceği duyuruldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Taner Yiğit, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir” ifadelerini kullandı.Nikah töreninin detayları henüz netleşmezken, ilerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.Ahmet Aras kimdir?Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ikinci isimdir. 03 Şubat 1970'te Bodrum’da doğan Aras, eğitimine Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etti. Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi Teğmen olarak mezun olduktan sonra, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptı. 2013 yılında Yarbay rütbesiyle emekli olan Aras, 2019 yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanı olarak seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.Gonca Köksal kimdir?Gonca Köksal, 1981 yılında Muğla’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Muğla’da tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi aldı. Yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında tamamladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe’nin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet aras, belediye başkanı, gonca köksal, evlenme teklifi, evlenmek
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet aras, belediye başkanı, gonca köksal, evlenme teklifi, evlenmek

İki CHP'li belediye başkanı evlenme kararı aldı: Ahmet Aras ve Gonca Köksal kimdir?

14:20 28.02.2025
© FotoğrafAhmet Aras ve Gonca Köksal
Ahmet Aras ve Gonca Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© Fotoğraf
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlenme kararı aldı. Çiftin Nisan ayında hayatlarını birleştireceği açıklandı. Peki, Ahmet Aras ve Gonca Köksal kimdir?
Muğla siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlenme kararı aldı. Çiftin Nisan ayında hayatlarını birleştireceği duyuruldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Taner Yiğit, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir” ifadelerini kullandı.
Nikah töreninin detayları henüz netleşmezken, ilerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Ahmet Aras kimdir?

Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ikinci isimdir. 03 Şubat 1970'te Bodrum’da doğan Aras, eğitimine Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etti. Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi Teğmen olarak mezun olduktan sonra, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptı. 2013 yılında Yarbay rütbesiyle emekli olan Aras, 2019 yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanı olarak seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Gonca Köksal kimdir?

Gonca Köksal, 1981 yılında Muğla’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Muğla’da tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi aldı. Yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında tamamladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe’nin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.
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