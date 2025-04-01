https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/icardiden-eski-esi-naraya-ortak-hesaplari-bosaltti-suclamasi-7-milyon-euro-kayip--1095039169.html
Icardi'den eski eşi Nara'ya ortak hesapları boşalttı suçlaması: 7 milyon euro kayıp
Icardi'den eski eşi Nara'ya ortak hesapları boşalttı suçlaması: 7 milyon euro kayıp
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, ayrıldığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T16:39+0300
2025-04-01T16:39+0300
2025-04-01T16:40+0300
yaşam
wanda nara
mauro icardi
zimmetine para geçirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074096120_0:0:463:261_1920x0_80_0_0_bfae43589b49c0a6985dcd155f74eb91.jpg
İnişli çıkışlı ilişkileri ve boşanma sürecinde yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icardı, eski eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon euroyu çekerek kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu. Kendi kişisel hesaplarına aktardı iddiası İtalyan basınındaki haberlere göre, Icardi, Ekim 2024’te İtalyan adli makamlarına başvurdu. Icardi’nin avukatları tarafından hazırlanan dilekçeye göre Wanda Nara, UBI Banca adlı bankadaki ortak hesaptan 5 milyon Euro'yu kendi adına açılmış kişisel bir hesaba transfer etti.Yayımlanan belgede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Icardi’nin görsel haklarından elde ettiği 2 milyon Euro'luk gelirin de Wanda Nara tarafından aynı kişisel hesaba aktarıldığı yönündeki iddia oldu. Böylece, Nara’nın toplamda 7 milyon Euro'luk bir meblağı haber vermeden kendi hesabına geçirdiği öne sürüldü. Icardi’nin suçlaması, “hileli harcama ve zimmete para geçirme” kapsamında değerlendiriliyor. Nara cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İtalyan yargısı, iddiaların ciddiyetini değerlendirerek önümüzdeki haftalarda ilk duruşma tarihini belirleyecek. Mauro Icardi cephesi, hem parasal tazminat hem de cezai yaptırımlar için süreç başlatmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/icardi-cocuklarini-almak-istedi-wanda-nara-kriz-gecirip-ciglik-atti-polisler-mudahale-etti-cocuklar-1094543340.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074096120_0:0:463:347_1920x0_80_0_0_4c6c98d2dffddae155325c4ae20f8872.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
wanda nara, mauro icardi, zimmetine para geçirme
wanda nara, mauro icardi, zimmetine para geçirme
Icardi'den eski eşi Nara'ya ortak hesapları boşalttı suçlaması: 7 milyon euro kayıp
16:39 01.04.2025 (güncellendi: 16:40 01.04.2025)
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, ayrıldığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
İnişli çıkışlı ilişkileri ve boşanma sürecinde yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icardı, eski eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon euroyu çekerek kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu.
Kendi kişisel hesaplarına aktardı iddiası
İtalyan basınındaki haberlere göre, Icardi, Ekim 2024’te İtalyan adli makamlarına başvurdu. Icardi’nin avukatları tarafından hazırlanan dilekçeye göre Wanda Nara, UBI Banca adlı bankadaki ortak hesaptan 5 milyon Euro'yu kendi adına açılmış kişisel bir hesaba transfer etti.
Yayımlanan belgede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Icardi’nin görsel haklarından elde ettiği 2 milyon Euro'luk gelirin de Wanda Nara tarafından aynı kişisel hesaba aktarıldığı yönündeki iddia oldu. Böylece, Nara’nın toplamda 7 milyon Euro'luk bir meblağı haber vermeden kendi hesabına geçirdiği öne sürüldü. Icardi’nin suçlaması, “hileli harcama ve zimmete para geçirme” kapsamında değerlendiriliyor. Nara cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İtalyan yargısı, iddiaların ciddiyetini değerlendirerek önümüzdeki haftalarda ilk duruşma tarihini belirleyecek. Mauro Icardi cephesi, hem parasal tazminat hem de cezai yaptırımlar için süreç başlatmış durumda.