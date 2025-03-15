https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/icardi-cocuklarini-almak-istedi-wanda-nara-kriz-gecirip-ciglik-atti-polisler-mudahale-etti-cocuklar-1094543340.html

Icardi çocuklarını almak istedi, Wanda Nara kriz geçirip çığlık attı: Polisler müdahale etti, çocuklar korkudan ağladı

Icardi çocuklarını almak istedi, Wanda Nara kriz geçirip çığlık attı: Polisler müdahale etti, çocuklar korkudan ağladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara arasında büyük bir tartışma yaşandı. Icardi’nin çocuklarını görmek... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T15:43+0300

2025-03-15T15:43+0300

2025-03-15T15:43+0300

yaşam

wanda nara

mauro icardi

arjantin

galatasaray

kavga

polis

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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak eski eşi Wanda Nara ile olan bağı çocukları nedeniyle kopmuyor.Yaklaşık 2,5 ay sonra çocuklarını görmek isteyen Icardi, büyük bir krizin fitilini ateşledi. Çocuklarını almak isteyen Arjantinli futbolcunun bu talebi, Wanda Nara’nın sert tepkisiyle karşılandı.Wanda Nara çığlıklar attı, polis müdahale ettiMauro Icardi, çocuklarını görmeye gittiğinde beklenmedik bir olay yaşandı. Wanda Nara, çocukların babalarıyla görüşmesini engellemek istedi ve yüksek sesle bağırarak evi adeta inletti.Yaşanan gerginlik sonrası çocukların korkudan ağladığı görüldü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, taraflar arasında yaşanan tansiyonu düşürmek için devreye girdi.Boşanma süreci çekişmeli geçiyorIcardi ve Nara arasındaki boşanma süreci, sık sık yaşanan olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Çiftin arasındaki gerilim, özellikle çocukların velayeti ve görüşme hakları konusunda büyüyor.Wanda Nara'nın agresif tavırları ve Mauro Icardi’nin çocuklarını görmek için verdiği mücadele, bu boşanmanın sorunsuz ilerlemeyeceğini gösteriyor.Icardi cephesinden açıklama bekleniyorOlayın ardından Mauro Icardi veya menajerlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu olay, hem Arjantin basınında hem de Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

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