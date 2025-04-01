https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/ev-sahibinden-kiraciya-tuzak-flort-uygulamalarinda-numarasini-paylasti-1095026564.html

Ev sahibinden kiracıya tuzak: Flört uygulamalarında numarasını paylaştı

Ev sahibinden kiracıya tuzak: Flört uygulamalarında numarasını paylaştı

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısı adına flört uygulamalarında hesap açtı. Genç kadının kişisel bilgilerini paylaşan ev sahibine 2 yıl 3 ay... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T09:42+0300

2025-04-01T09:42+0300

2025-04-01T09:42+0300

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Ankara'da bir ev sahibi, kiracısı olan genç bir kadını evden çıkarmak için akıl almaz yöntemlere başvurdu.Kira zammı konusunda anlaşamadılarG.A isimli genç kadın ile ev sahibi V.C, 2023 yılında kira zammı konusunda anlaşamadı. Ev sahibi, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Kiracı ise yasal haklarını kullanacağını belirterek tahliye kararı talep etti.Kiracı G.A'nın cep telefonu, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren tanımadığı numaralar tarafından aranmaya başladı.Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderilen G.A, dört farklı flört uygulamasında adına hesap açıldığını ve numarasının paylaşıldığını fark etti.Kahve içmeye çağırmışlarAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran G.A, flört uygulamalarında bilgilerini paylaşan kişilerin bulunmasını talep etti.G.A şikayet dilekçesinde, Dilek ismi ile insanlarla konuşulduğunu ve telefon numarasının verildiğini belirtti. Şahısların, bazı kişilerin kahve içmek amacıyla oturduğu mahalleye çağrıldığını ve buluşma ayarlandığını dile getirdi.IP adresleri belirlendi: Tuzağı kuran ev sahibi çıktıŞikayet üzerine IP kayıtları incelenmeye başladı. Söz konusu IP'lerin kayıtlı olduğu adresin ev sahibi V.C'ye ait olduğu tespit edildi.Savcılık, şüpheli şahsa kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan dava açtı.Hükmün açıklanması geri bırakıldıMahkeme, sanık ev sahibine 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ev sahibi, kişilerin huzur ve sükûnuna bozma suçundan 3 ay, kişisel veriler hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti.Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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