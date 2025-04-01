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Ev sahibinden kiracıya tuzak: Flört uygulamalarında numarasını paylaştı
Ev sahibinden kiracıya tuzak: Flört uygulamalarında numarasını paylaştı
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısı adına flört uygulamalarında hesap açtı. Genç kadının kişisel bilgilerini paylaşan ev sahibine 2 yıl 3 ay... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T09:42+0300
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türki̇ye
kiracı
iyi hal indirimi
ev sahibi
sapık
flört
flört uygulaması
ankara
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Ankara'da bir ev sahibi, kiracısı olan genç bir kadını evden çıkarmak için akıl almaz yöntemlere başvurdu.Kira zammı konusunda anlaşamadılarG.A isimli genç kadın ile ev sahibi V.C, 2023 yılında kira zammı konusunda anlaşamadı. Ev sahibi, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Kiracı ise yasal haklarını kullanacağını belirterek tahliye kararı talep etti.Kiracı G.A'nın cep telefonu, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren tanımadığı numaralar tarafından aranmaya başladı.Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderilen G.A, dört farklı flört uygulamasında adına hesap açıldığını ve numarasının paylaşıldığını fark etti.Kahve içmeye çağırmışlarAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran G.A, flört uygulamalarında bilgilerini paylaşan kişilerin bulunmasını talep etti.G.A şikayet dilekçesinde, Dilek ismi ile insanlarla konuşulduğunu ve telefon numarasının verildiğini belirtti. Şahısların, bazı kişilerin kahve içmek amacıyla oturduğu mahalleye çağrıldığını ve buluşma ayarlandığını dile getirdi.IP adresleri belirlendi: Tuzağı kuran ev sahibi çıktıŞikayet üzerine IP kayıtları incelenmeye başladı. Söz konusu IP'lerin kayıtlı olduğu adresin ev sahibi V.C'ye ait olduğu tespit edildi.Savcılık, şüpheli şahsa kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan dava açtı.Hükmün açıklanması geri bırakıldıMahkeme, sanık ev sahibine 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ev sahibi, kişilerin huzur ve sükûnuna bozma suçundan 3 ay, kişisel veriler hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti.Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
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Ev sahibinden kiracıya tuzak: Flört uygulamalarında numarasını paylaştı

09:42 01.04.2025
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Ankara'da bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısı adına flört uygulamalarında hesap açtı. Genç kadının kişisel bilgilerini paylaşan ev sahibine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Ankara'da bir ev sahibi, kiracısı olan genç bir kadını evden çıkarmak için akıl almaz yöntemlere başvurdu.

Kira zammı konusunda anlaşamadılar

G.A isimli genç kadın ile ev sahibi V.C, 2023 yılında kira zammı konusunda anlaşamadı. Ev sahibi, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Kiracı ise yasal haklarını kullanacağını belirterek tahliye kararı talep etti.

Kiracı G.A'nın cep telefonu, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren tanımadığı numaralar tarafından aranmaya başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderilen G.A, dört farklı flört uygulamasında adına hesap açıldığını ve numarasının paylaşıldığını fark etti.

Kahve içmeye çağırmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran G.A, flört uygulamalarında bilgilerini paylaşan kişilerin bulunmasını talep etti.

G.A şikayet dilekçesinde, Dilek ismi ile insanlarla konuşulduğunu ve telefon numarasının verildiğini belirtti. Şahısların, bazı kişilerin kahve içmek amacıyla oturduğu mahalleye çağrıldığını ve buluşma ayarlandığını dile getirdi.

IP adresleri belirlendi: Tuzağı kuran ev sahibi çıktı

Şikayet üzerine IP kayıtları incelenmeye başladı. Söz konusu IP'lerin kayıtlı olduğu adresin ev sahibi V.C'ye ait olduğu tespit edildi.

Savcılık, şüpheli şahsa kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan dava açtı.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme, sanık ev sahibine 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ev sahibi, kişilerin huzur ve sükûnuna bozma suçundan 3 ay, kişisel veriler hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti.
Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
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Evdeki eski dolap ve kapıları boyayanlar dikkat: ‘Kapının önü bile ev sahibinin iznine izne tabi’
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