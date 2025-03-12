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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/evdeki-eski-dolap-ve-kapilari-boyayanlar-dikkat-kapinin-onu-bile-ev-sahibinin-iznine-izne-tabi-1094416438.html
Evdeki eski dolap ve kapıları boyayanlar dikkat: ‘Kapının önü bile ev sahibinin iznine izne tabi’
Evdeki eski dolap ve kapıları boyayanlar dikkat: ‘Kapının önü bile ev sahibinin iznine izne tabi’
Sputnik Türkiye
Son dönemlerde kiracılar oturdukları evlerin mutfak, banyo dolaplarını, kapıları boyayarak, duvarlara fayans desenli folyolar yapıştırarak yeni bir görünüm... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T09:54+0300
2025-03-12T09:54+0300
türki̇ye
kiracı
ev sahibi
kiralık
kiralık ev
mobilya
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Kiracılar uzun süre oturdukları evlerde değişiklik yapmaya başlıyor. Özellikle sosyal medyada, eskimiş mutfak dolaplarını boyayan, yenileyen kiracıların videoları son derece fazla ilgi görüyor. Peki evin eşyalarını yenilemek için ev sahibinin izni alınmalı mı?'Kira sözleşmesine uymalı'Kiracılar taşınmış oldukları evlerin sözleşme bitimine kadar kullanım haklarına sahiptirler. Bu kullanım hakkı süresi içinde de taşınmazı kira sözleşmesine uygun bir şekilde kullanmak ve yine taşınmaza ait ana projesine riayet etmek şartıyla kullanabilirler. Hürriyet'in haberine göre örneğin kiracı evlerdeki odaları projesine aykırı birleştiremez veya ayıramaz, balkonu evin içine katamaz, yine kiracı bina ortak yerleri olan dış cephelere bina kat maliklerinin onayı olmadan herhangi bir farklı renk uygulaması yapamaz, yine camlara resim çizemez, tabela asamaz, dairesinin giriş kapısına başka renkte bir boya yapamaz, açık balkon ise yine diğer kat malikleri onayı olmadan kapattıramaz, otopark alanında kendisine özel bir bölümleme yapamaz, elektrikli aracı var ise kat malikleri onayı olmadan buna uygun bir sistem kuramaz. Burada bahsedilen tüm tadilatlarda mal sahibinin onayı yeterli değildir diğer kat maliklerinin de tamamının onay vermesi gereklidir.Tadilatta 2'ye ayrılıyorKiracılar yukarıda belirtilen haller dışında basit tadilat ve tamiratlar konusunda da ev sahibinin onayı bağlı olmayan tadilatlar ve bağlı olanlar olmak üzere ev içerisinde birtakım değişiklikler ve tadilatlar yapabilirler. Buna göre;Ev sahibinin iznine tabi olmayan tadilatlar; Kiracı kendi kullanımı ile ilgili olmak üzere daire içinde estetik ve işlevsel değişiklikler yapabilir ve bu konuda ev sahibinden izin almak zorunda değildir. Evinin içinde duvarlarına asacağı resimler ve uygulamalar, tavanlara asılacak ışıklandırma sistem uygulamaları, klima veya herhangi bir soğutucu-ısıtıcı bir sistem kullanılacaksa ve bu apartman/site projesine aykırı olmayan bir sistem ise buna ilişkin yapılacak her türlü uygulama, çocuk veya yaşlı odalarında eşyaların sabitlenmesi için yapılacak duvar montajı sistemleri, ev teslimi sonrasında yapılacak boya ve badana işlemlerinde kiracının ev sahibinden onay alması zorunlu değildir. Ancak bu tadilatlarda boya ve badananın tahliye halinde yeniden yapılması zorunlu olmayıp diğer tüm hallerde tahliye anında duvar, tavan veya diğer mekanlarda ortaya çıkacak tüm bozulmalar eski haline getirilerek ev sahibine teslim edilmek zorundadır.Ev sahibinin iznine tabi olan tadilatlar; Kiracıya demirbaş olarak teslim edilen tüm alanlarda kiracı mal sahibinden izin alarak uygulama yapmak zorundadır. (Klimalar, kombi, mutfak sistemleri vb. gibi). Örneğin; mutfak ankastre sisteminin değiştirilmesi, mutfak ve banyo gibi alanlarda yapılacak olan özel uygulama alanları (yaşlı ve çocuk bakımına özel vb gibi), kira sözleşmesinde yazılı olan bir renk duvar, iç kapı boya-badana uygulamasından farklı bir renk uygulama yapılmak istenmesi gibi hallerde kiracı mal sahibinden onay almalıdır.’30 gün süre ve dava açabilme hakkı'Kiracı hem kat maliklerinin onay vermek zorunda olduğu hem de mal sahibinin onay vermesi gerekli tadilatları onay almadan yaparsa bu hem akde aykırılık hem de kira sözleşmesine aykırılık oluşturacaktır.Mal sahibi akde aykırı tadilat yapan kiracısına her halükârda ihtarname göndermek, 30 gün süre vermek ve bu süre içerisinde tadilatı eski haline getirilmesini istemek zorundadır. 30 gün içerisinde izin alması gerektiği hallerde izin almadan tadilat yapılması kira sözleşmesine esaslı aykırılık olup ev sahibi tahliye davası açabilme hakkına sahip olacaktır. Bunun haricinde de kat maliklerinin de onayına tabi işlemlerde kiracıya 30 gün süre vermeden doğrudan eski hale getirme davası açma hakları vardır. Bu davayı tek bir kat maliki dahi açabilir.Kolon kesmek gibi hallerde mal sahibinin 30 gün süre vermesi ve eski hale getirilmesini istemesi gerekmez doğrudan tahliye davası açılabilir.Eski haline getirme zorunluluğuKiracı tahliye anında izne tabi tüm işlemlerle ilgili olarak eski hale getirmek zorundadır. Bu kapsamda ev sahibi izin vermiş olsa dahi kiracı evi aldığı gibi teslim etmek ve eski haline getirerek teslim etmek zorunda olacaktır. Bunu yapmazsa ev sahibi tadilat masrafını kiracıdan talep edebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-otopark-krizi-oy-birligiyle-bile-kiracilarin-otopark-kullanmasi-1093999446.html
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kiracı, ev sahibi , kiralık, kiralık ev, mobilya
kiracı, ev sahibi , kiralık, kiralık ev, mobilya

Evdeki eski dolap ve kapıları boyayanlar dikkat: ‘Kapının önü bile ev sahibinin iznine izne tabi’

09:54 12.03.2025
© DHAkiralık ev sözleşmesi
kiralık ev sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© DHA
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Son dönemlerde kiracılar oturdukları evlerin mutfak, banyo dolaplarını, kapıları boyayarak, duvarlara fayans desenli folyolar yapıştırarak yeni bir görünüm elde etmeye başladılar. Ancak evde yapılan bu değişimler ev sahipleri ile kiracılar arasında sorunlara neden oluyor. Peki kiracılar evde böyle değişimler yapabilir mi?
Kiracılar uzun süre oturdukları evlerde değişiklik yapmaya başlıyor. Özellikle sosyal medyada, eskimiş mutfak dolaplarını boyayan, yenileyen kiracıların videoları son derece fazla ilgi görüyor. Peki evin eşyalarını yenilemek için ev sahibinin izni alınmalı mı?

'Kira sözleşmesine uymalı'

Kiracılar taşınmış oldukları evlerin sözleşme bitimine kadar kullanım haklarına sahiptirler. Bu kullanım hakkı süresi içinde de taşınmazı kira sözleşmesine uygun bir şekilde kullanmak ve yine taşınmaza ait ana projesine riayet etmek şartıyla kullanabilirler. Hürriyet'in haberine göre örneğin kiracı evlerdeki odaları projesine aykırı birleştiremez veya ayıramaz, balkonu evin içine katamaz, yine kiracı bina ortak yerleri olan dış cephelere bina kat maliklerinin onayı olmadan herhangi bir farklı renk uygulaması yapamaz, yine camlara resim çizemez, tabela asamaz, dairesinin giriş kapısına başka renkte bir boya yapamaz, açık balkon ise yine diğer kat malikleri onayı olmadan kapattıramaz, otopark alanında kendisine özel bir bölümleme yapamaz, elektrikli aracı var ise kat malikleri onayı olmadan buna uygun bir sistem kuramaz. Burada bahsedilen tüm tadilatlarda mal sahibinin onayı yeterli değildir diğer kat maliklerinin de tamamının onay vermesi gereklidir.

Tadilatta 2'ye ayrılıyor

Kiracılar yukarıda belirtilen haller dışında basit tadilat ve tamiratlar konusunda da ev sahibinin onayı bağlı olmayan tadilatlar ve bağlı olanlar olmak üzere ev içerisinde birtakım değişiklikler ve tadilatlar yapabilirler. Buna göre;
Ev sahibinin iznine tabi olmayan tadilatlar; Kiracı kendi kullanımı ile ilgili olmak üzere daire içinde estetik ve işlevsel değişiklikler yapabilir ve bu konuda ev sahibinden izin almak zorunda değildir. Evinin içinde duvarlarına asacağı resimler ve uygulamalar, tavanlara asılacak ışıklandırma sistem uygulamaları, klima veya herhangi bir soğutucu-ısıtıcı bir sistem kullanılacaksa ve bu apartman/site projesine aykırı olmayan bir sistem ise buna ilişkin yapılacak her türlü uygulama, çocuk veya yaşlı odalarında eşyaların sabitlenmesi için yapılacak duvar montajı sistemleri, ev teslimi sonrasında yapılacak boya ve badana işlemlerinde kiracının ev sahibinden onay alması zorunlu değildir. Ancak bu tadilatlarda boya ve badananın tahliye halinde yeniden yapılması zorunlu olmayıp diğer tüm hallerde tahliye anında duvar, tavan veya diğer mekanlarda ortaya çıkacak tüm bozulmalar eski haline getirilerek ev sahibine teslim edilmek zorundadır.
Ev sahibinin iznine tabi olan tadilatlar; Kiracıya demirbaş olarak teslim edilen tüm alanlarda kiracı mal sahibinden izin alarak uygulama yapmak zorundadır. (Klimalar, kombi, mutfak sistemleri vb. gibi). Örneğin; mutfak ankastre sisteminin değiştirilmesi, mutfak ve banyo gibi alanlarda yapılacak olan özel uygulama alanları (yaşlı ve çocuk bakımına özel vb gibi), kira sözleşmesinde yazılı olan bir renk duvar, iç kapı boya-badana uygulamasından farklı bir renk uygulama yapılmak istenmesi gibi hallerde kiracı mal sahibinden onay almalıdır.

’30 gün süre ve dava açabilme hakkı'

Kiracı hem kat maliklerinin onay vermek zorunda olduğu hem de mal sahibinin onay vermesi gerekli tadilatları onay almadan yaparsa bu hem akde aykırılık hem de kira sözleşmesine aykırılık oluşturacaktır.
Mal sahibi akde aykırı tadilat yapan kiracısına her halükârda ihtarname göndermek, 30 gün süre vermek ve bu süre içerisinde tadilatı eski haline getirilmesini istemek zorundadır. 30 gün içerisinde izin alması gerektiği hallerde izin almadan tadilat yapılması kira sözleşmesine esaslı aykırılık olup ev sahibi tahliye davası açabilme hakkına sahip olacaktır. Bunun haricinde de kat maliklerinin de onayına tabi işlemlerde kiracıya 30 gün süre vermeden doğrudan eski hale getirme davası açma hakları vardır. Bu davayı tek bir kat maliki dahi açabilir.
Kolon kesmek gibi hallerde mal sahibinin 30 gün süre vermesi ve eski hale getirilmesini istemesi gerekmez doğrudan tahliye davası açılabilir.

Eski haline getirme zorunluluğu

Kiracı tahliye anında izne tabi tüm işlemlerle ilgili olarak eski hale getirmek zorundadır. Bu kapsamda ev sahibi izin vermiş olsa dahi kiracı evi aldığı gibi teslim etmek ve eski haline getirerek teslim etmek zorunda olacaktır. Bunu yapmazsa ev sahibi tadilat masrafını kiracıdan talep edebilir.
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
EKONOMİ
Ev sahibi ile kiracı arasında ‘otopark’ krizi: 'Oy birliğiyle bile kiracıların otopark kullanması engellenemez'
26 Şubat, 12:40
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