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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, bayram tatilindeyken beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T09:15+0300
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Eski CHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil yapmak amacıyla İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldığı otelde aniden rahatsızlandığı iddia edildi.Hikmet Çetin'in sağlık durumuHastaneye kaldırılan Çetin'in beynine pıhtı attığı bildirildi. Bir süre hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Hikmet Çetin kimdir? Hikmet Çetin kaç yaşında?Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına burada başladı, ardından Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü ile akademik kariyerini sürdürdü. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) göreve başlayan Çetin’in devlet kademelerindeki yükselişi de böylece başlamış oldu.ABD’de Williams College ve Stanford Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda eğitim aldı. Özellikle kalkınma ekonomisi ve planlama modelleri üzerine çalışmaları, onu geliştirdi. 1971 yılında DPT İktisadi Planlama Daire Başkanı oldu.1977’de siyasete atılarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1978-79 yıllarında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 1991 yılında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Türkiye’nin kritik dış politika adımlarında önemli roller üstlendi.1995 yılında CHP ile SHP’nin birleşmesinin ardından CHP Genel Başkanı seçilen Çetin, aynı yıl görevi bıraktı. 1997’de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Bu görevinde uzlaşı ve denge politikalarıyla geniş takdir topladı.2004 yılında NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak atandı. Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etti. 2019’da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği teklifi almasına rağmen bu görevi geri çevirdi.
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hikmet çetin'in beynine pıhtı attı, hikmet çetin, hikmet çetin pıhtı
hikmet çetin'in beynine pıhtı attı, hikmet çetin, hikmet çetin pıhtı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

09:15 01.04.2025
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Eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, bayram tatilindeyken beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Eski CHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil yapmak amacıyla İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldığı otelde aniden rahatsızlandığı iddia edildi.

Hikmet Çetin'in sağlık durumu

Hastaneye kaldırılan Çetin'in beynine pıhtı attığı bildirildi. Bir süre hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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21 Mart, 16:43

Hikmet Çetin kimdir? Hikmet Çetin kaç yaşında?

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına burada başladı, ardından Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü ile akademik kariyerini sürdürdü. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) göreve başlayan Çetin’in devlet kademelerindeki yükselişi de böylece başlamış oldu.
ABD’de Williams College ve Stanford Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda eğitim aldı. Özellikle kalkınma ekonomisi ve planlama modelleri üzerine çalışmaları, onu geliştirdi. 1971 yılında DPT İktisadi Planlama Daire Başkanı oldu.
1977’de siyasete atılarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1978-79 yıllarında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 1991 yılında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Türkiye’nin kritik dış politika adımlarında önemli roller üstlendi.
1995 yılında CHP ile SHP’nin birleşmesinin ardından CHP Genel Başkanı seçilen Çetin, aynı yıl görevi bıraktı. 1997’de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Bu görevinde uzlaşı ve denge politikalarıyla geniş takdir topladı.
2004 yılında NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak atandı. Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etti. 2019’da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği teklifi almasına rağmen bu görevi geri çevirdi.
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