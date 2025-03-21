Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden İBB'ye gitmediği sorusunu CHP'li Gökan Zeybek yanıtladı

"Sayın Genel Başkanımız o gün Sayın İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. Arkasından Şişli Belediye Başkanımızın ailesini ziyaret etti. Bizdeki bilgi saat 18.00'e kadar 20.30'daki toplantıya geleceği biçimindeydi, ama sonrasında katılamayacağı bilgisi oldu. 18'e kadar yani bu bilgi ulaştı ve biz ona göre de 'Hani madem ki Sayın Kılıçdaroğlu da buraya gelecekse, o zaman Hikmet Çetin de Ankara'dan gelsin' diyerek, Sayın Genel Başkanımıza hızlı bir biçimde İstanbul'a araçla gelmesi konusunda bir planlama yaptık. Fakat tabii burada önceki genel başkanlarımızdan hayatta olanlardan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kitle orada görmek isterdi, ama tercihi bu yönde oldu."