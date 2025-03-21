https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/kemal-kilicdaroglunun-neden-ibbye-gitmedigi-sorusunu-chpli-gokan-zeybek-yanitladi-1094740981.html
Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden İBB'ye gitmediği sorusunu CHP'li Gökan Zeybek yanıtladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden İBB'ye gitmediği sorusunu CHP'li Gökan Zeybek yanıtladı
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun, Saraçhane'de bulunan İBB'ye neden gitmediği sorusunu CHP'li Gökan Zeybek yanıtladı. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T16:43+0300
2025-03-21T16:43+0300
2025-03-21T16:43+0300
türki̇ye
kemal kılıçdaroğlu
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
saraçhane
chp
gökan zeybek
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de bulunan İBB binasına CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden gitmediği sorusu gündem olmuştu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek bu soruyu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kitle orada görmek isterdi, ama tercihi bu yönde oldu" diyerek yanıtladı. Neden gelmediğini açıkladıCHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a gelmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evini ziyaret ederek, Dilek İmamoğlu ile görüşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun, İBB binasına gitmemesi ise gündeme gelmişti. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/kemal-kilicdaroglundan-dilek-imamogluna-destek-ziyareti-1094660905.html
türki̇ye
saraçhane
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kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane, chp, gökan zeybek
kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane, chp, gökan zeybek
Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden İBB'ye gitmediği sorusunu CHP'li Gökan Zeybek yanıtladı
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun, Saraçhane'de bulunan İBB'ye neden gitmediği sorusunu CHP'li Gökan Zeybek yanıtladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de bulunan İBB binasına CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden gitmediği sorusu gündem olmuştu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek bu soruyu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kitle orada görmek isterdi, ama tercihi bu yönde oldu" diyerek yanıtladı.
Neden gelmediğini açıkladı
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a gelmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evini ziyaret ederek, Dilek İmamoğlu ile görüşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun, İBB binasına gitmemesi ise gündeme gelmişti. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:
"Sayın Genel Başkanımız o gün Sayın İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. Arkasından Şişli Belediye Başkanımızın ailesini ziyaret etti. Bizdeki bilgi saat 18.00'e kadar 20.30'daki toplantıya geleceği biçimindeydi, ama sonrasında katılamayacağı bilgisi oldu. 18'e kadar yani bu bilgi ulaştı ve biz ona göre de 'Hani madem ki Sayın Kılıçdaroğlu da buraya gelecekse, o zaman Hikmet Çetin de Ankara'dan gelsin' diyerek, Sayın Genel Başkanımıza hızlı bir biçimde İstanbul'a araçla gelmesi konusunda bir planlama yaptık. Fakat tabii burada önceki genel başkanlarımızdan hayatta olanlardan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kitle orada görmek isterdi, ama tercihi bu yönde oldu."