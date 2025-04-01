https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/esini-ve-kizini-olduren-bir-kisi-intihar-etti-1095033284.html
Eşini ve kızını öldüren bir kişi intihar etti
Eşini ve kızını öldüren bir kişi intihar etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da eşini ve kızını av tüfeğiyle öldüren bir kişi hayatına son verdi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T13:23+0300
2025-04-01T13:23+0300
2025-04-01T13:23+0300
türki̇ye
i̇stanbul
adli tıp kurumu
cinayet
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İstanbul Sultangazi'de bir evden silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis evde üç kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede 70 yaşındaki Hayrettin K.'nin eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Cebeci Mahallesi 2552 Sokak'taki bir evden silah sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine, adrese Özel Harekat ekipleri de yönlendirildi.Daireye giren ekiplerce, Hayrettin K. (70), eşi Hatice K. (67) ve kızı Zeliha K.'nın (46) cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Hayrettin K.'nın eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahı kullanarak intihar ettiğini belirledi. Çalışmaların ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ankaradaki-sendika-cinayetinde-detaylar-ortaya-cikti-sube-baskaninin-intihar-mektubu-bulundu-1093765615.html
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i̇stanbul, adli tıp kurumu, cinayet
i̇stanbul, adli tıp kurumu, cinayet
Eşini ve kızını öldüren bir kişi intihar etti
İstanbul'da eşini ve kızını av tüfeğiyle öldüren bir kişi hayatına son verdi.
İstanbul Sultangazi'de bir evden silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis evde üç kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede 70 yaşındaki Hayrettin K.'nin eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Cebeci Mahallesi 2552 Sokak'taki bir evden silah sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine, adrese Özel Harekat ekipleri de yönlendirildi.
Daireye giren ekiplerce, Hayrettin K. (70), eşi Hatice K. (67) ve kızı Zeliha K.'nın (46) cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Hayrettin K.'nın eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahı kullanarak intihar ettiğini belirledi. Çalışmaların ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.