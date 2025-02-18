https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ankaradaki-sendika-cinayetinde-detaylar-ortaya-cikti-sube-baskaninin-intihar-mektubu-bulundu-1093765615.html

Ankara’daki sendika cinayetinde detaylar ortaya çıktı: Şube başkanının intihar mektubu bulundu

Ankara’daki sendika cinayetinde detaylar ortaya çıktı: Şube başkanının intihar mektubu bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara’da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde yaşanan silahlı saldırı, iki sendika yöneticisinin ölümüyle sonuçlandı. Şube Başkanı... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T12:55+0300

2025-02-18T12:55+0300

2025-02-18T12:55+0300

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türkiye

birleşik metal-iş sendikası

cinayet

sendika

ankara

erdinç koç

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Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde uzun süredir devam eden gerginlik, silahlı saldırıyla trajik bir şekilde son buldu. Şube Başkanı Deniz Ilgan’ın, izin dönüşünde hakkında duyduğu iddialar nedeniyle öfkelendiği ve Erdinç Koç ile yüzleştiği belirtildi.Çıkan tartışmada Ilgan, kontrolünü kaybederek Koç’a silahla ateş etti. Koç’u öldürdükten sonra aynı silahla boynuna ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ilgan’ı ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ilgan da hayatını kaybetti.İntihar mektubu ortaya çıktıSabah'ın haberine göre olayın ardından, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Deniz Ilgan’ın odasında yapılan incelemelerde bir intihar mektubu bulundu.Mektupta, Ilgan’ın Erdinç Koç’un arkasından dedikodu yaptığı, sahte bir tavır sergilediği ve yolsuzluk yaptığına dair iddialarda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Koç’un kendisini kıskandığını düşündüğünü ve bu nedenle aralarında gerilim yaşandığını yazdığı belirtildi.Soruşturma devam ediyorPolis ekipleri, sendika içindeki anlaşmazlıkların sebebini araştırırken, olayın perde arkasını aydınlatmak için sendika çalışanları ve tanıkların ifadelerine başvuruyor. Cinayet Büro ekipleri, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaradaki-sendikada-silahli-saldiri-sube-baskani-sekreterini-oldurdu-1093739310.html

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