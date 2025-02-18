https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ankaradaki-sendika-cinayetinde-detaylar-ortaya-cikti-sube-baskaninin-intihar-mektubu-bulundu-1093765615.html
Ankara’daki sendika cinayetinde detaylar ortaya çıktı: Şube başkanının intihar mektubu bulundu
Ankara’daki sendika cinayetinde detaylar ortaya çıktı: Şube başkanının intihar mektubu bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara’da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde yaşanan silahlı saldırı, iki sendika yöneticisinin ölümüyle sonuçlandı. Şube Başkanı... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T12:55+0300
2025-02-18T12:55+0300
2025-02-18T12:55+0300
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birleşik metal-iş sendikası
cinayet
sendika
ankara
erdinç koç
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Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde uzun süredir devam eden gerginlik, silahlı saldırıyla trajik bir şekilde son buldu. Şube Başkanı Deniz Ilgan’ın, izin dönüşünde hakkında duyduğu iddialar nedeniyle öfkelendiği ve Erdinç Koç ile yüzleştiği belirtildi.Çıkan tartışmada Ilgan, kontrolünü kaybederek Koç’a silahla ateş etti. Koç’u öldürdükten sonra aynı silahla boynuna ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ilgan’ı ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ilgan da hayatını kaybetti.İntihar mektubu ortaya çıktıSabah'ın haberine göre olayın ardından, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Deniz Ilgan’ın odasında yapılan incelemelerde bir intihar mektubu bulundu.Mektupta, Ilgan’ın Erdinç Koç’un arkasından dedikodu yaptığı, sahte bir tavır sergilediği ve yolsuzluk yaptığına dair iddialarda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Koç’un kendisini kıskandığını düşündüğünü ve bu nedenle aralarında gerilim yaşandığını yazdığı belirtildi.Soruşturma devam ediyorPolis ekipleri, sendika içindeki anlaşmazlıkların sebebini araştırırken, olayın perde arkasını aydınlatmak için sendika çalışanları ve tanıkların ifadelerine başvuruyor. Cinayet Büro ekipleri, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaradaki-sendikada-silahli-saldiri-sube-baskani-sekreterini-oldurdu-1093739310.html
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türkiye, birleşik metal-iş sendikası, cinayet, sendika, ankara, erdinç koç
türkiye, birleşik metal-iş sendikası, cinayet, sendika, ankara, erdinç koç
Ankara’daki sendika cinayetinde detaylar ortaya çıktı: Şube başkanının intihar mektubu bulundu
Ankara’da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde yaşanan silahlı saldırı, iki sendika yöneticisinin ölümüyle sonuçlandı. Şube Başkanı Deniz Ilgan, uzun süredir gerginlik yaşadığı Şube Sekreteri Erdinç Koç’u öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Ilgan’ın intihar mektubu bulundu.
Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde uzun süredir devam eden gerginlik, silahlı saldırıyla trajik bir şekilde son buldu. Şube Başkanı Deniz Ilgan’ın, izin dönüşünde hakkında duyduğu iddialar nedeniyle öfkelendiği ve Erdinç Koç ile yüzleştiği belirtildi.
Çıkan tartışmada Ilgan, kontrolünü kaybederek Koç’a silahla ateş etti. Koç’u öldürdükten sonra aynı silahla boynuna ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ilgan’ı ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ilgan da hayatını kaybetti.
İntihar mektubu ortaya çıktı
Sabah'ın haberine göre olayın ardından, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Deniz Ilgan’ın odasında yapılan incelemelerde bir intihar mektubu bulundu.
Mektupta, Ilgan’ın Erdinç Koç’un arkasından dedikodu yaptığı, sahte bir tavır sergilediği ve yolsuzluk yaptığına dair iddialarda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Koç’un kendisini kıskandığını düşündüğünü ve bu nedenle aralarında gerilim yaşandığını yazdığı belirtildi.
Polis ekipleri, sendika içindeki anlaşmazlıkların sebebini araştırırken, olayın perde arkasını aydınlatmak için sendika çalışanları ve tanıkların ifadelerine başvuruyor. Cinayet Büro ekipleri, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.