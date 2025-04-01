https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/domatesleri-cope-doken-pazarciya-rekor-ceza-1095024979.html

Domatesleri çöpe döken pazarcıya rekor ceza

Domatesleri çöpe döken pazarcıya rekor ceza

Sputnik Türkiye

Çorum’da vatandaşa uygun fiyata satış yapmak yerine domatesleri çöpe döken pazarcı Z.R. ile ürünlerin gerçek sahibi hal esnafına Ticaret Bakanlığı tarafından... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T08:09+0300

2025-04-01T08:09+0300

2025-04-01T08:09+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

tl

domates

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Çorum’da domatesleri tepki olarak çöpe döken pazarcı Z.R. ve malların sahibi olan ‘Z…’ unvanlı hal esnafına büyük ceza geliyor. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, olayın ardından Çorum Ticaret İl Müdürlüğü’nce işlem başlatıldığını duyurdu.Piyasa dengesini bozan eyleme sert yaptırımGürcan, yaptığı açıklamada söz konusu eylemin "piyasada darlık yaratma, serbest rekabeti bozma ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleme" kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Bu kapsamda her iki kişiye de ayrı ayrı 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında para cezası uygulanacağı bildirildi.Usulsüz i̇mha nedeniyle belediye de devredeÇorum Belediyesi de domateslerin usulsüz ve izinsiz şekilde imha edilmesi nedeniyle sürece müdahil oldu. Olayda adı geçen kişilere yönelik belediye tarafından ayrıca işlem yapılacağı duyuruldu.Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kamuoyuna şu mesajı verdi:“Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/internetten-alisveriste-yeni-donem-artik-zorunlu-oldu-1095024157.html

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