https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/cin-disisleri-bakani-vang-rusya-ve-abd-iliskileri-normallestirmeye-yonelik-ilk-adimi-atti-1095020511.html

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Rusya ve ABD ilişkileri normalleştirmeye yönelik ilk adımı attı

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Rusya ve ABD ilişkileri normalleştirmeye yönelik ilk adımı attı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya ve ABD’nin ilişkileri normalleştirmeye yönelik ilk adımı attıklarını ve bunun büyük devletler arasındaki güç dengesinin... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T09:01+0300

2025-04-01T09:01+0300

2025-04-01T09:01+0300

dünya

çin

çin dışişleri bakanlığı

vang yi

sputnik

röportaj

rus medyası

rusya

abd

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095025674_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_2b28ef69706f741c34c84f5187144a31.jpg

Sputnik’e özel röportaj veren Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, aynı zamanda bir Rus medya kuruluşuna ilk kez röportaj vermiş oldu.Vang, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna çözüm sürecine yönelik eylemlerini yorumladı, ayrıca Rusya ve ABD liderleri arasında yapılan telefon görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirdi.“Krizin patlak vermesinden sonraki ilk günden itibaren biz diyalog ve müzakereler yoluyla siyasi çözümü savunuyoruz, barışı yeniden getirmeye yönelik çabaları destekliyoruz. Bu pozisyon, dünya topluluğunun birçok ülkesinin isteklerine karşılık geliyor” diyen Vang, sözlerini şöyle sürdürdü:Vang Yi, Çin'in Ukrayna'da çözüm sürecinde yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğuna işaret ettiÇinli diplomat, “Çin, ilgili tarafların isteklerini dikkate alarak uluslararası toplumla ve öncelikle küresel Güney ülkeleri ile birlikte çözüm sürecinde yapıcı bir rol oynamaya hazır. Biz diyalog ve müzakereler yoluyla krizin nedenlerini ortadan kaldırmayı, sonuçta tüm ilgili tarafların kabul edebileceği, Avrasya'da ve dünyada gerçekten sürdürülebilir bir barış ve istikrar elde etmeye imkan verecek olan adil, uzun vadeli ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı savunuyoruz” vurgusunu yaptı.Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri normalleştirmenin öneminin altını çizdi:ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına da değinen Vang, bu tür eylemlerin küresel pazara ve hatta ABD’nin kendisine ciddi zarar verdiğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanı, “Washington kendi sorunlarını düzeltmek yerine türlü yollarla sorumluluktan kaçmaya, kendi sorumluluğunu başkasına yüklemeye çalışıyor, gümrük vergileri uyguluyor ve hatta şantaj ve ültimatomlar kullanılmaktan geri kalmıyor. ABD hasta ama başkalarını tedavi olmaya zorluyor. Bunun mevcut sorunların çözülmesine hiçbir faydası olmayacak, ayrıca sadece küresel pazar ve ticaret düzenine değil, aynı zamanda kendi itibarına da ciddi hasar verecek. ‘Her şeyden önce Amerika’ olayına Amerikan zulmü yoluyla, özellikle de diğer ülkelerin çıkarlarına zarar vererek ulaşılamaz” diye konuştu ve şöyle devam etti:Dışişleri Bakanı Vang, Çin ve Rusya'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolünü değerlendirdi, ayrıca tarihsel gerçeğin korunması gerektiğinin altını çizdi:ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahlardan kurtulma çağrısını da yorumlayan Vang, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/cin-disisleri-bakani-wang-gaz-tedariki-konusunda-rusyanin-yeri-doldurulamaz--1093680551.html

çin

rusya

abd

başkan

ukrayna

washington

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, sputnik, röportaj, rus medyası, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, başkan, ukrayna, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), şi̇ö, brics, büyük vatanseverlik savaşı, washington, moskova