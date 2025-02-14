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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Gaz tedariki konusunda Rusya'nın yeri doldurulamaz
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Gaz tedariki konusunda Rusya'nın yeri doldurulamaz
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Wang, Rusya'nın gaz tedariki konusunda yeri doldurulamayacağını belirterek diğer tedarikçilerin güvensiz olduğunun altını çizdi. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T22:00+0300
2025-02-14T22:00+0300
politika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Çin'in gaz tedarikçisi olarak Rusya'nın yerini alamayacağını, bunun güvenli olmadığını söyledi.Wang konuşmasında, "Çin'in Rusya'dan gaz almayı bırakıp bırakamayacağını sordunuz, ben de şunu sormak istiyorum: Çin Rusya'dan gaz almayacaksa, hangi ülke Çin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gaz tedarik edebilecek?” dedi.Wang konuşmasında, 'bunun imkansız ve güvenli olmadığını zira bazı ülkelerin ticari ve ekonomik konuları siyasileştirme ve Çin'i baskı altına almak için kullanma eğiliminde olduğunu' vurguladı.Çin Dışişleri Bakanı “Buna izin veremeyiz, halkımıza karşı sorumlu olmalıyız” cümlesinin altını çizdi.'AB'yi çok kutuplu dünyada önemli bir kutup olarak görüyoruz'Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in AB'yi çok kutuplu bir dünyada önemli bir kutup olarak gördüğünü, tarafların rakip değil ortak olduğunu söyledi.Münih Güvenlik Konferansında konuşan Bakan Wang, "Çin her zaman Avrupa'yı çok kutuplu bir dünyada önemli bir kutup olarak görmüştür. İki taraf rakip değil ortaktır" cümlelerini kaydetti.Bakan Wang, “Çin, stratejik iletişimi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek, dünyayı barış, güvenlik, refah ve kalkınmanın parlak geleceğine doğru yönlendirmek için Avrupa tarafıyla birlikte çalışmaya isteklidir” dedi.'Avrupa Ukrayna krizinin temel nedenlerini ele almalı'Çin Dışişleri Bakanı Wang Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin Avrupa topraklarında meydana geldiğini ve Avrupa'nın krizin temel nedenlerinin ele alınmasında önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.Wang, “Bu çatışma Avrupa topraklarında gerçekleşiyor ve Avrupa bu süreçte (barış görüşmeleri) önemli bir rol oynamalı ve krizin temel nedenlerini ele almak üzere birlikte çalışmalı” dedi.'Güç ve yaptırımlar sorunları çözmez'Çin Dışişleri Bakanı Wang, güç ve yaptırımların sorunları çözmeyeceğini, bunun Ukrayna meselesi için de geçerli olduğunu söyledi.Çinli Bakan konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Trump yeni döneminde büyük güç rekabetinden kaçınmalı'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni iktidar döneminde, iki ülkenin barış içinde bir arada var olma ilkesine sadık kalarak büyük güç rekabetinden kaçınması gerektiğini söyledi.Büyük güç rekabetlerinin tarihte insanlığa felaketler getirdiğini belirten Wang, yakın geçmişteki 2. Dünya Savaşı'nın hala hafızalarda olduğunu anımsattı.ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Wang, "Eğer ABD, Çin'i bastırma ve çevreleme eğiliminde olursa, buna karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmaz. Bu durumda Çin'in egemenliğini, ulusal onurunu ve meşru kalkınma hakkını karalılıkla savunur, ABD'nin tek taraflı zorba eylemlerine karşı koyarız" diye konuştu.Wang, Başkan Trump'ın gümrük tarifelerini artırmaya yönelik politikalarının gündemde olduğu bir dönemde, açıklık ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkileri sürdürmenin önemine dikkati çekerek, "Korumacılık hiçbir sorunu çözmez. Gelişigüzel tarifeler hiç kimseye kazandırmaz. Ekonomik ayrışma yalnızca fırsatlardan yoksun kalmak anlamına gelir. Yüksek çitli küçük bahçeler ancak onu yapanı kısıtlar" ifadelerini kullandı.Bakan Wang, iki büyük ülkenin bir arada yaşamalarının doğru yolunu bulmak için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını, bunu yaparken uluslararası eşitlik ve adaleti koruyacaklarını, meşru kalkınma hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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çin, ukrayna, abd, donald trump, wang, wang yi, çin dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, rusya
çin, ukrayna, abd, donald trump, wang, wang yi, çin dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, rusya

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Gaz tedariki konusunda Rusya'nın yeri doldurulamaz

22:00 14.02.2025
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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Çin Dışişleri Bakanlığı Wang, Rusya'nın gaz tedariki konusunda yeri doldurulamayacağını belirterek diğer tedarikçilerin güvensiz olduğunun altını çizdi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Çin'in gaz tedarikçisi olarak Rusya'nın yerini alamayacağını, bunun güvenli olmadığını söyledi.
Wang konuşmasında, "Çin'in Rusya'dan gaz almayı bırakıp bırakamayacağını sordunuz, ben de şunu sormak istiyorum: Çin Rusya'dan gaz almayacaksa, hangi ülke Çin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gaz tedarik edebilecek?” dedi.
Wang konuşmasında, 'bunun imkansız ve güvenli olmadığını zira bazı ülkelerin ticari ve ekonomik konuları siyasileştirme ve Çin'i baskı altına almak için kullanma eğiliminde olduğunu' vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanı “Buna izin veremeyiz, halkımıza karşı sorumlu olmalıyız” cümlesinin altını çizdi.

'AB'yi çok kutuplu dünyada önemli bir kutup olarak görüyoruz'

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in AB'yi çok kutuplu bir dünyada önemli bir kutup olarak gördüğünü, tarafların rakip değil ortak olduğunu söyledi.
Münih Güvenlik Konferansında konuşan Bakan Wang, "Çin her zaman Avrupa'yı çok kutuplu bir dünyada önemli bir kutup olarak görmüştür. İki taraf rakip değil ortaktır" cümlelerini kaydetti.
Bakan Wang, “Çin, stratejik iletişimi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek, dünyayı barış, güvenlik, refah ve kalkınmanın parlak geleceğine doğru yönlendirmek için Avrupa tarafıyla birlikte çalışmaya isteklidir” dedi.

'Avrupa Ukrayna krizinin temel nedenlerini ele almalı'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin Avrupa topraklarında meydana geldiğini ve Avrupa'nın krizin temel nedenlerinin ele alınmasında önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.
Wang, “Bu çatışma Avrupa topraklarında gerçekleşiyor ve Avrupa bu süreçte (barış görüşmeleri) önemli bir rol oynamalı ve krizin temel nedenlerini ele almak üzere birlikte çalışmalı” dedi.

'Güç ve yaptırımlar sorunları çözmez'

Çin Dışişleri Bakanı Wang, güç ve yaptırımların sorunları çözmeyeceğini, bunun Ukrayna meselesi için de geçerli olduğunu söyledi.
Çinli Bakan konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Acil bölgesel meselelere gelince, Çin'in kendi pozisyonu var. Biz her zaman tüm ihtilaf ve anlaşmazlıkların siyasi diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini savunduk zira güç ve yaptırımlar sorunları gerçekten ve tamamen çözemez. Aynı şey Ukrayna meselesi için de geçerlidir.

'Trump yeni döneminde büyük güç rekabetinden kaçınmalı'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni iktidar döneminde, iki ülkenin barış içinde bir arada var olma ilkesine sadık kalarak büyük güç rekabetinden kaçınması gerektiğini söyledi.
Büyük güç rekabetlerinin tarihte insanlığa felaketler getirdiğini belirten Wang, yakın geçmişteki 2. Dünya Savaşı'nın hala hafızalarda olduğunu anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Wang, "Eğer ABD, Çin'i bastırma ve çevreleme eğiliminde olursa, buna karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmaz. Bu durumda Çin'in egemenliğini, ulusal onurunu ve meşru kalkınma hakkını karalılıkla savunur, ABD'nin tek taraflı zorba eylemlerine karşı koyarız" diye konuştu.
Wang, Başkan Trump'ın gümrük tarifelerini artırmaya yönelik politikalarının gündemde olduğu bir dönemde, açıklık ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkileri sürdürmenin önemine dikkati çekerek, "Korumacılık hiçbir sorunu çözmez. Gelişigüzel tarifeler hiç kimseye kazandırmaz. Ekonomik ayrışma yalnızca fırsatlardan yoksun kalmak anlamına gelir. Yüksek çitli küçük bahçeler ancak onu yapanı kısıtlar" ifadelerini kullandı.
Bakan Wang, iki büyük ülkenin bir arada yaşamalarının doğru yolunu bulmak için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını, bunu yaparken uluslararası eşitlik ve adaleti koruyacaklarını, meşru kalkınma hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Çince'de bir deyiş vardır: Bırak güçlü olan yapacağını yapsın, tepelerde esen hafif yel gibi kayıtsız ol. Onlar ne kadar haşin olursa olsun nehri aydınlatan parlak ay gibi yerinde kal. Rüzgar ne yönde eserse essin, hep sakin ve sarsılmaz ol.

Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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