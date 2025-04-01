https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/ak-parti-sozcusu-celik-ozelin-geldigi-nokta-bir-turkiyeyi-topyekun-tehdit-etmek-1095046218.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in geldiği nokta Türkiye'yi topyekün tehdit etmek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in geldiği nokta Türkiye'yi topyekün tehdit etmek

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in geldiği noktanın siyasi bir muhalefet değil Türkiye'yi topyekün tehdit etmek olduğunu söyledi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

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özgür özel

chp

türkiye

ak parti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkisini dile getirdi."Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir" diyen Çelik, Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneğinin olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade etti.Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/adalet-bakani-tunc-ceza-infaz-kurumlarinda-bulunan-herkes-insan-onuruna-yakisir-sekilde-muamele-1095038644.html

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