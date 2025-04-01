https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/ak-parti-sozcusu-celik-ozelin-geldigi-nokta-bir-turkiyeyi-topyekun-tehdit-etmek-1095046218.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in geldiği nokta Türkiye'yi topyekün tehdit etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in geldiği nokta Türkiye'yi topyekün tehdit etmek
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in geldiği noktanın siyasi bir muhalefet değil Türkiye'yi topyekün tehdit etmek olduğunu söyledi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T20:33+0300
2025-04-01T20:33+0300
2025-04-01T20:52+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkisini dile getirdi."Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir" diyen Çelik, Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneğinin olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade etti.Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/adalet-bakani-tunc-ceza-infaz-kurumlarinda-bulunan-herkes-insan-onuruna-yakisir-sekilde-muamele-1095038644.html
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in geldiği nokta Türkiye'yi topyekün tehdit etmek
20:33 01.04.2025 (güncellendi: 20:52 01.04.2025)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in geldiği noktanın siyasi bir muhalefet değil Türkiye'yi topyekün tehdit etmek olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkisini dile getirdi.
"Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir" diyen Çelik, Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneğinin olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade etti.
Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
"CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı 'fişlemek' ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız, bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."