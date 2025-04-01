https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/bayramda-kuyumcular-calisiyor-mu-altin-alim-satimi-yapacaklar-dikkat-1095027649.html

Bayramda kuyumcular çalışıyor mu? Altın alım-satımı yapacaklar dikkat

Bayramda kuyumcular çalışıyor mu? Altın alım-satımı yapacaklar dikkat

Sputnik Türkiye

Bayramda altın ve gümüş alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların çalışma durumunu merak ediyor. Ramazan Bayramı süresince kuyumcuların açık olup... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T10:19+0300

2025-04-01T10:19+0300

2025-04-01T10:19+0300

türki̇ye

ramazan bayramı

bayram

kuyumcu

haberler

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Ramazan Bayramı’yla birlikte vatandaşların gündeminde altın ve gümüş alım-satımı var. Özellikle hediye ya da yatırım amacıyla değerli maden almak isteyenler, kuyumcular bayramda açık mı? sorusunun yanıtını arıyor.Resmi tatil uygulaması ve özel sektör esnekliğiBayram tatili, kamu kurumları ve bankalar gibi birçok işletme için resmi tatil anlamına gelirken, özel sektördeki işletmeler çalışma saatlerini kendi belirleyebiliyor. Bu durum kuyumcular için de geçerli.Kuyumcuların açık olup olmaması i̇şletmeye bağlıRamazan Bayramı boyunca kuyumcuların çalışma durumu, tamamen işletme sahiplerinin inisiyatifine bırakılmış durumda. Genel uygulamada, birçok kuyumcu bayramda kapalı olmayı tercih ediyor. Ancak:bayram boyunca hizmet vermeye devam edebiliyor.Bayram sonrası durum ne olacak?2-4 Nisan tarihleri arasında kamu çalışanları için idari izin uygulanacak. Fakat özel sektör işletmeleri bu dönemde normal düzene dönebilir. Bu nedenle kuyumcuların bu tarihlerde açık olup olmayacağı, yine işletme sahiplerinin tercihine bağlı olacak.

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ramazan bayramı, bayram, kuyumcu, haberler