https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/kargolar-hangi-gun-acilacak-bayramda-kargo-teslimati-var-mi-iste-kargolarin-acilma-tarihi-1095011463.html
Kargolar hangi gün açılacak? Bayramda kargo teslimatı var mı? İşte kargoların açılma tarihi
Kargolar hangi gün açılacak? Bayramda kargo teslimatı var mı? İşte kargoların açılma tarihi
Sputnik Türkiye
2025 Ramazan Bayramı’nda kargo gönderimi yapacak ya da teslimat bekleyen vatandaşların merakla araştırdığı kargo mesaisi belli oldu. Arefe günü saat 13.00... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T12:45+0300
2025-03-31T12:45+0300
2025-03-31T12:45+0300
türki̇ye
ramazan bayramı
bayram tatili
kargo
yurtiçi kargo
mng kargo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_10:0:840:467_1920x0_80_0_0_ef250daed56b317113d58ec84cf2b709.jpg
Ramazan Bayramı’nın üç buçuk günlük resmi tatili, kargo hizmetlerinde de değişikliğe neden oldu. Tıpkı milli bayramlarda olduğu gibi, dini bayramlarda da kargo firmalarının çalışma saatleri farklılık gösteriyor. 2025 yılına ait tatil planlaması kapsamında, kargolar da bayram boyunca kapalı kalacak.Ramazan Bayramı tatili2025 Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te, yani arefe günü itibarıyla başladı. Tatil süresi 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Bu süreçte tüm kamu kurumları ve özel sektörle birlikte, kargo firmaları da faaliyetlerine ara verdi.Kargolar ne zaman açılacak?Kargolar 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bayram tatili boyunca işlem yapılmayan kargolar, bu tarihten itibaren teslim alınmaya ve dağıtılmaya başlanacak.Bayramda kargo teslimatı yapılıyor mu?Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da kargo firmalarının büyük bir çoğunluğu bayram süresince kapalı olacak. Bazı özel taşıma firmalarının sınırlı hizmet sunması dışında, genel olarak Ramazan Bayramı’nda kargo teslimatı yapılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/akomdan-istanbula-uyari-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1095011213.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_113:0:736:467_1920x0_80_0_0_953af513ff188b2e977b4290a17b2c27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kargolar, kargolar bayram, kargolar ne zaman açılacak, kargolar açık mı, kargolar kaç gün kapalı
kargolar, kargolar bayram, kargolar ne zaman açılacak, kargolar açık mı, kargolar kaç gün kapalı
Kargolar hangi gün açılacak? Bayramda kargo teslimatı var mı? İşte kargoların açılma tarihi
2025 Ramazan Bayramı’nda kargo gönderimi yapacak ya da teslimat bekleyen vatandaşların merakla araştırdığı kargo mesaisi belli oldu. Arefe günü saat 13.00 itibarıyla başlayan tatil, 1 Nisan Salı gününe kadar sürecek. Peki, kargolar ne zaman çalışacak?
Ramazan Bayramı’nın üç buçuk günlük resmi tatili, kargo hizmetlerinde de değişikliğe neden oldu. Tıpkı milli bayramlarda olduğu gibi, dini bayramlarda da kargo firmalarının çalışma saatleri farklılık gösteriyor. 2025 yılına ait tatil planlaması kapsamında, kargolar da bayram boyunca kapalı kalacak.
2025 Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te, yani arefe günü itibarıyla başladı. Tatil süresi 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Bu süreçte tüm kamu kurumları ve özel sektörle birlikte, kargo firmaları da faaliyetlerine ara verdi.
Kargolar ne zaman açılacak?
Kargolar 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bayram tatili boyunca işlem yapılmayan kargolar, bu tarihten itibaren teslim alınmaya ve dağıtılmaya başlanacak.
Bayramda kargo teslimatı yapılıyor mu?
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da kargo firmalarının büyük bir çoğunluğu bayram süresince kapalı olacak. Bazı özel taşıma firmalarının sınırlı hizmet sunması dışında, genel olarak Ramazan Bayramı’nda kargo teslimatı yapılmayacak.