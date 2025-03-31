https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/kargolar-hangi-gun-acilacak-bayramda-kargo-teslimati-var-mi-iste-kargolarin-acilma-tarihi-1095011463.html

Kargolar hangi gün açılacak? Bayramda kargo teslimatı var mı? İşte kargoların açılma tarihi

Kargolar hangi gün açılacak? Bayramda kargo teslimatı var mı? İşte kargoların açılma tarihi

Sputnik Türkiye

2025 Ramazan Bayramı’nda kargo gönderimi yapacak ya da teslimat bekleyen vatandaşların merakla araştırdığı kargo mesaisi belli oldu. Arefe günü saat 13.00... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T12:45+0300

2025-03-31T12:45+0300

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Ramazan Bayramı’nın üç buçuk günlük resmi tatili, kargo hizmetlerinde de değişikliğe neden oldu. Tıpkı milli bayramlarda olduğu gibi, dini bayramlarda da kargo firmalarının çalışma saatleri farklılık gösteriyor. 2025 yılına ait tatil planlaması kapsamında, kargolar da bayram boyunca kapalı kalacak.Ramazan Bayramı tatili2025 Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te, yani arefe günü itibarıyla başladı. Tatil süresi 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Bu süreçte tüm kamu kurumları ve özel sektörle birlikte, kargo firmaları da faaliyetlerine ara verdi.Kargolar ne zaman açılacak?Kargolar 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bayram tatili boyunca işlem yapılmayan kargolar, bu tarihten itibaren teslim alınmaya ve dağıtılmaya başlanacak.Bayramda kargo teslimatı yapılıyor mu?Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da kargo firmalarının büyük bir çoğunluğu bayram süresince kapalı olacak. Bazı özel taşıma firmalarının sınırlı hizmet sunması dışında, genel olarak Ramazan Bayramı’nda kargo teslimatı yapılmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/akomdan-istanbula-uyari-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1095011213.html

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