https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/arac-sahipleri-icin-zorunluydu-bugun-sona-erdi-lastik-degisim-ucretleri-ne-kadar-1095025914.html
Araç sahipleri için zorunluydu: Bugün sona erdi, lastik değişim ücretleri ne kadar?
Araç sahipleri için zorunluydu: Bugün sona erdi, lastik değişim ücretleri ne kadar?
Sputnik Türkiye
Şehirler arası ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar içinse hayati öneme sahip olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 itibarıyla sona erdi. 7 derecenin... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T09:08+0300
2025-04-01T09:08+0300
2025-04-01T09:08+0300
türki̇ye
haberler
kış lastiği
yol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063606170_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_82351812945891b150a20e36aaabd008.jpg
Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2025 itibarıyla sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen bu zorunluluk, özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyordu. Ancak, özel araç sahipleri için de güvenli sürüş açısından tavsiye edilen bir uygulamaydı.Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ancak yaz aylarında bu lastikler, aşırı aşınma, fren mesafesinin uzaması ve yol tutuşunun zayıflaması gibi riskler barındırır. Bu nedenle, sıcak havalarda kış lastiklerinin kullanımı önerilmemektedir.Bugün i̇tibarıyla değişim zamanı1 Nisan 2025 itibarıyla kış lastiği zorunluluğu sona erdiği için araç sahipleri artık lastiklerini değiştirebilir. Bu geçişin geciktirilmemesi, hem araç performansı hem de lastik ömrü açısından önem taşıyor.Lastik değişim ücretleri ne kadar?Lastik değişim ücretleri, jant büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla ortalama değişim ücretleri şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/internetten-alisveriste-yeni-donem-artik-zorunlu-oldu-1095024157.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063606170_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_3a08b1f96df68a6a0a08662de97a1b1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, kış lastiği, yol
haberler, kış lastiği, yol
Araç sahipleri için zorunluydu: Bugün sona erdi, lastik değişim ücretleri ne kadar?
Şehirler arası ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar içinse hayati öneme sahip olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 itibarıyla sona erdi. 7 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda performans kaybı yaşayan kış lastiklerinin yaz lastiğiyle değiştirilmesi öneriliyor.
Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2025 itibarıyla sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen bu zorunluluk, özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyordu. Ancak, özel araç sahipleri için de güvenli sürüş açısından tavsiye edilen bir uygulamaydı.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ancak yaz aylarında bu lastikler, aşırı aşınma, fren mesafesinin uzaması ve yol tutuşunun zayıflaması gibi riskler barındırır. Bu nedenle, sıcak havalarda kış lastiklerinin kullanımı önerilmemektedir.
Bugün i̇tibarıyla değişim zamanı
1 Nisan 2025 itibarıyla kış lastiği zorunluluğu sona erdiği için araç sahipleri artık lastiklerini değiştirebilir. Bu geçişin geciktirilmemesi, hem araç performansı hem de lastik ömrü açısından önem taşıyor.
Lastik değişim ücretleri ne kadar?
Lastik değişim ücretleri, jant büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla ortalama değişim ücretleri şöyle:
13-14 inç jantlar:
800 TL
15-16 inç jantlar:
1000 TL
20-21 inç jantlar:
2000 TL