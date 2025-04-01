https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/arac-sahipleri-icin-zorunluydu-bugun-sona-erdi-lastik-degisim-ucretleri-ne-kadar-1095025914.html

Araç sahipleri için zorunluydu: Bugün sona erdi, lastik değişim ücretleri ne kadar?

Araç sahipleri için zorunluydu: Bugün sona erdi, lastik değişim ücretleri ne kadar?

Sputnik Türkiye

Şehirler arası ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar içinse hayati öneme sahip olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 itibarıyla sona erdi. 7 derecenin... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T09:08+0300

2025-04-01T09:08+0300

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Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2025 itibarıyla sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen bu zorunluluk, özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyordu. Ancak, özel araç sahipleri için de güvenli sürüş açısından tavsiye edilen bir uygulamaydı.Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ancak yaz aylarında bu lastikler, aşırı aşınma, fren mesafesinin uzaması ve yol tutuşunun zayıflaması gibi riskler barındırır. Bu nedenle, sıcak havalarda kış lastiklerinin kullanımı önerilmemektedir.Bugün i̇tibarıyla değişim zamanı1 Nisan 2025 itibarıyla kış lastiği zorunluluğu sona erdiği için araç sahipleri artık lastiklerini değiştirebilir. Bu geçişin geciktirilmemesi, hem araç performansı hem de lastik ömrü açısından önem taşıyor.Lastik değişim ücretleri ne kadar?Lastik değişim ücretleri, jant büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla ortalama değişim ücretleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/internetten-alisveriste-yeni-donem-artik-zorunlu-oldu-1095024157.html

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