https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-yeni-zirveler-kapida-mi-1094970428.html

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Yeni zirveler kapıda mı?

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Yeni zirveler kapıda mı?

Sputnik Türkiye

Altın piyasası haftanın son gününde hareketlendi. Ons altın tarihi zirveye ulaşırken, gram altın da yükselişe geçti. Ekonomist Hikmet Baydar, ons altında 3100... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T09:39+0300

2025-03-29T09:39+0300

2025-03-29T09:39+0300

ekonomi̇

merkez bankası

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gazze

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gram altın

yarım gram altın

külçe altın

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Küresel piyasalarda yaşanan gerilimler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkisiyle ons altın fiyatı tarihi rekor kırdı. Hafta sonuna girilirken altın yatırımcılarının gözü kulağı ons ve gram altındaki seyre çevrildi. ABD’nin politik hamleleri ve global risk algısındaki artış, güvenli liman olarak altına olan talebi yeniden canlandırdı.Gram Altın 3800 TL Yolunda: Yeni Zirveler Mümkün mü?Yurt içinde gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftalarda test ettiği 4068 TL seviyesi sonrası bir süreliğine düşüş yaşasa da, yeniden 3700 TL civarına tırmandı. Uzmanlara göre gram altın 3824 TL hedefiyle yeniden yükseliş trendine girebilir. Bu yükselişin temel nedeni ise ons altındaki küresel ralli.Baydar: Altında Yeni Zirveleri GörebilirizEkonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Küresel risklerin tırmandığı bu süreçte, altında yeni zirveler kaçınılmaz olabilir. Özellikle 3100 dolar seviyeleri teknik olarak mümkün” ifadelerini kullandı. Baydar, önemli destek seviyesinin 2955 dolar olduğunu, bu seviyenin altına inilmediği sürece yönün yukarı olduğunu vurguladı.Jeopolitik gerilimler altına talebi artırıyorABD’nin ticaret tarifeleri, Trump ailesine yönelik kripto soruşturmaları, Yemen’deki Husi-ABD çatışması, Gazze’de İsrail saldırıları gibi küresel krizler, yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. Baydar’a göre bu ortam sürdükçe altın yeni rekorlar test edebilir.Gram altın i̇çin hedef: 3 bin 824 TLSon olarak 19 Mart’ta 4 bin 68 TL’ye ulaşan gram altın, döviz kurlarındaki dalgalanmayla birlikte 3 bin 675 TL seviyesinde dengelendi. Ancak yükseliş eğilimi sürüyor. Baydar, “Gram altının kısa vadeli hedefi 3 bin 824 TL olabilir. Ancak bu hedef, ons altın fiyatında yaşanacak bir geri çekilmeyle gecikebilir,” diye uyardı.Faiz, borsa ve altın arasında kalan yatırımcıya tavsiyeBorsada yaşanan düşüşle birlikte, yatırımcılar için faiz-altın arasında tercih yapma zamanı. Baydar, “Riski sevmeyen yatırımcılar, mevcut seviyelerde primli olan altın yerine Merkez Bankası’nın yüzde 46’ya kadar yükselttiği borç verme oranına bağlı kısa vadeli para piyasası fonlarına yönelmeli,” dedi. Özellikle kısa vadede kar satışlarının artabileceğini belirtti.Altında alım i̇çin uygun zaman mı?Altın şu an teknik olarak primli seviyelerde bulunuyor. Bu nedenle uzmanlar, yeni pozisyon açacak yatırımcılara dikkatli ve temkinli hareket etmelerini öneriyor. Özellikle kısa vadede kâr satışları görülebileceği için portföy çeşitlendirmesi önemli hale geliyor.Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bu-hafta-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-borsa-altin-dolar-bitcoin-ne-kadar-1094964673.html

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merkez bankası, abd, gazze, tl, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın