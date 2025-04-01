https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/afad-duyurdu-karsta-hissedilen-deprem-1095033162.html
AFAD duyurdu: Kars'ta hissedilen deprem
AFAD duyurdu: Kars'ta hissedilen deprem
Sputnik Türkiye
1 Nisan 2025’te Ermenistan’da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, Kars’ta da hissedildi. Sarsıntı sonrası “Kars’ta deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T13:15+0300
2025-04-01T13:15+0300
2025-04-01T13:22+0300
son depremler
deprem
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Nisan 2025 Salı günü saat 12.56’da Ermenistan’da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Kars’ta da hissedildi.Kars’ta hissedilen sarsıntı sonrası “Kars’ta deprem mi oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Depremin büyüklüğü ne kadar?” gibi soruların yanıtları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini güncel sarsıntılarla güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-istanbulun-riskli-yerlerini-acikladi-1094478628.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, kars
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, kars
AFAD duyurdu: Kars'ta hissedilen deprem
13:15 01.04.2025 (güncellendi: 13:22 01.04.2025)
1 Nisan 2025’te Ermenistan’da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, Kars’ta da hissedildi. Sarsıntı sonrası “Kars’ta deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı sorgulanırken, AFAD depremin saat ve büyüklük bilgilerini paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Nisan 2025 Salı günü saat 12.56’da Ermenistan’da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Kars’ta da hissedildi.
Kars’ta hissedilen sarsıntı sonrası “Kars’ta deprem mi oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Depremin büyüklüğü ne kadar?” gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini güncel sarsıntılarla güncelliyor.