https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/afad-duyurdu-karsta-hissedilen-deprem-1095033162.html

AFAD duyurdu: Kars'ta hissedilen deprem

AFAD duyurdu: Kars'ta hissedilen deprem

Sputnik Türkiye

1 Nisan 2025’te Ermenistan’da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, Kars’ta da hissedildi. Sarsıntı sonrası “Kars’ta deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T13:15+0300

2025-04-01T13:15+0300

2025-04-01T13:22+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

son dakika

kars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Nisan 2025 Salı günü saat 12.56’da Ermenistan’da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Kars’ta da hissedildi.Kars’ta hissedilen sarsıntı sonrası “Kars’ta deprem mi oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Depremin büyüklüğü ne kadar?” gibi soruların yanıtları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini güncel sarsıntılarla güncelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-istanbulun-riskli-yerlerini-acikladi-1094478628.html

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, kars