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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: İstanbul'un riskli yerlerini açıkladı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: İstanbul'un riskli yerlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nın uzun süredir kırılmayan noktalarında enerji biriktiğini belirterek, İstanbul ve çevresi için... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T14:42+0300
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türki̇ye
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i̇stanbul depremi
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yoshinori moriwaki
yoshinori moriwaki
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Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan İstanbul, uzun süredir beklenen büyük deprem tehdidiyle karşı karşıya. Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi'ndeki kesiminde büyük bir enerji biriktiğini ve bunun kaçınılmaz olarak bir gün kırılacağını belirtiyor. Peki, olası bir İstanbul depremi ne zaman ve hangi bölgeleri daha fazla etkileyecek?Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nın uzun süredir kırılmayan noktalarında enerji biriktiğini belirterek, İstanbul ve çevresi için büyük bir deprem uyarısında bulundu. Moriwaki, özellikle Avrupa Yakası'ndaki yumuşak zeminli bölgeler ile Anadolu Yakası’ndaki bazı kıyı şeritlerinde riskin yüksek olduğunu vurguladı.Kuzey Anadolu Fayı büyük risk taşıyor: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıBir YouTube kanalına konuşan Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) dünyanın en büyük fay hatlarından biri olduğunu belirterek, fay hattının Endonezya’dan başlayıp, Nepal, Afganistan, İran, Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya kadar uzandığını söyledi.Moriwaki, Türkiye’deki en büyük depremlerin KAF üzerinde meydana geldiğine dikkat çekerek, fay hattının kuzey ve güney kollarında uzun süredir kırılmayan bölgelerde büyük bir deprem olasılığının yüksek olduğunu ifade etti."Genellikle 7’nin üzerindeki depremler 200-250 yılda bir meydana gelir. Ancak bu süre tam olarak matematiksel bir hesapla belirlenemez. 15-20 yıl artı, eksi farkla bir hesaplama yapılabilir. Buna göre, önümüzdeki 15 yıl içinde İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diyen Moriwaki, bunun Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri olabileceğini söyledi.Avrupa Yakası’nda hangi ilçeler riskli?İstanbul’un deprem riskini değerlendirirken zemin yapısının belirleyici olduğunu vurgulayan Moriwaki, Avrupa Yakası'ndaki bazı bölgelerin ciddi risk taşıdığını dile getirdi."Sıkıntılı olan yerler yumuşak zeminli alanlar. Özellikle Atatürk Havalimanı’ndan batıya doğru, deniz kenarındaki ilçeler daha fazla risk altında. Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve özellikle Avcılar çok riskli. 1999 depreminde İstanbul genelinde büyük hasar olmamasına rağmen Avcılar’da çok sayıda bina çöktü. Bu, zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Moriwaki, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi bölgelerde riskin daha düşük olduğunu belirtti.Anadolu Yakası’nda tehlike hangi bölgelerde?Anadolu Yakası’nda da bazı kıyı bölgelerinin risk taşıdığını vurgulayan Moriwaki, özellikle Tuzla, Pendik ve Kartal’ın deniz kıyısındaki bölgelerinin tehlikeli olduğunu söyledi."Tuzla’da fay hattı denize yakın geçiyor, bu nedenle kıyı kesimlerinde risk daha fazla. Pendik ve Kartal’ın deniz tarafı da benzer şekilde risk altında" diyen Moriwaki, Ataşehir ve Kadıköy gibi kuzeye doğru ilerleyen bölgelerde ise riskin daha düşük olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/japon-deprem-uzmani-deprem-bekledigi-4-bolgeyi-acikladi-risk-altindaki-illeri-tek-tek-siraladi-1093993215.html
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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: İstanbul'un riskli yerlerini açıkladı

14:42 13.03.2025
© AAJapon deprem uzmanı Moriwaki
Japon deprem uzmanı Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nın uzun süredir kırılmayan noktalarında enerji biriktiğini belirterek, İstanbul ve çevresi için 7.5'lik deprem uyarısında bulundu. Moriwaki, özellikle Avrupa Yakası'ndaki yumuşak zeminli bölgeler ile Anadolu Yakası’ndaki bazı kıyı şeritlerinde riskli yerleri sıraladı.
Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan İstanbul, uzun süredir beklenen büyük deprem tehdidiyle karşı karşıya. Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi'ndeki kesiminde büyük bir enerji biriktiğini ve bunun kaçınılmaz olarak bir gün kırılacağını belirtiyor. Peki, olası bir İstanbul depremi ne zaman ve hangi bölgeleri daha fazla etkileyecek?
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nın uzun süredir kırılmayan noktalarında enerji biriktiğini belirterek, İstanbul ve çevresi için büyük bir deprem uyarısında bulundu. Moriwaki, özellikle Avrupa Yakası'ndaki yumuşak zeminli bölgeler ile Anadolu Yakası’ndaki bazı kıyı şeritlerinde riskin yüksek olduğunu vurguladı.

Kuzey Anadolu Fayı büyük risk taşıyor: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Bir YouTube kanalına konuşan Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) dünyanın en büyük fay hatlarından biri olduğunu belirterek, fay hattının Endonezya’dan başlayıp, Nepal, Afganistan, İran, Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya kadar uzandığını söyledi.
Moriwaki, Türkiye’deki en büyük depremlerin KAF üzerinde meydana geldiğine dikkat çekerek, fay hattının kuzey ve güney kollarında uzun süredir kırılmayan bölgelerde büyük bir deprem olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.
"Genellikle 7’nin üzerindeki depremler 200-250 yılda bir meydana gelir. Ancak bu süre tam olarak matematiksel bir hesapla belirlenemez. 15-20 yıl artı, eksi farkla bir hesaplama yapılabilir. Buna göre, önümüzdeki 15 yıl içinde İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diyen Moriwaki, bunun Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri olabileceğini söyledi.

Avrupa Yakası’nda hangi ilçeler riskli?

İstanbul’un deprem riskini değerlendirirken zemin yapısının belirleyici olduğunu vurgulayan Moriwaki, Avrupa Yakası'ndaki bazı bölgelerin ciddi risk taşıdığını dile getirdi.
"Sıkıntılı olan yerler yumuşak zeminli alanlar. Özellikle Atatürk Havalimanı’ndan batıya doğru, deniz kenarındaki ilçeler daha fazla risk altında. Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve özellikle Avcılar çok riskli. 1999 depreminde İstanbul genelinde büyük hasar olmamasına rağmen Avcılar’da çok sayıda bina çöktü. Bu, zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Moriwaki, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi bölgelerde riskin daha düşük olduğunu belirtti.

Anadolu Yakası’nda tehlike hangi bölgelerde?

Anadolu Yakası’nda da bazı kıyı bölgelerinin risk taşıdığını vurgulayan Moriwaki, özellikle Tuzla, Pendik ve Kartal’ın deniz kıyısındaki bölgelerinin tehlikeli olduğunu söyledi.
"Tuzla’da fay hattı denize yakın geçiyor, bu nedenle kıyı kesimlerinde risk daha fazla. Pendik ve Kartal’ın deniz tarafı da benzer şekilde risk altında" diyen Moriwaki, Ataşehir ve Kadıköy gibi kuzeye doğru ilerleyen bölgelerde ise riskin daha düşük olduğunu belirtti.
Japon deprem uzmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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