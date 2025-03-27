https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/nato-genel-sekreteri-rutte-olduklerini-soylemisti-litvanyada-kaybolan-abd-askerleri-hakkinda-neler-1094921571.html

NATO Genel Sekreteri Rutte 'öldüklerini' söylemişti: Litvanya'da kaybolan ABD askerleri hakkında neler biliniyor?

NATO Genel Sekreteri Rutte 'öldüklerini' söylemişti: Litvanya'da kaybolan ABD askerleri hakkında neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

Belarus sınırı yakınlarındaki Litvanya'da bir eğitim tatbikatı sırasında 4 ABD ordusu askeri gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. NATO Genel Sekreteri... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T17:13+0300

2025-03-27T17:13+0300

2025-03-27T17:13+0300

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Litvanya'da bir tatbikat esnasında kaybolan 4 ABD askerine ilişkin başsağlığı dilemesi ve akabinde ABD ordusunun bu iddiları reddetmesi kaybolan askerlerin akıbetine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.ABD tarafından yapılan açıklamada, 4 askerin kullandığı zırhlı aracın Litvanya'da 'su altında' bulunmasının ardından 'kayıp' askerleri arama çalışmalarının halen devam ettiği aktarıldı.ABD ordusu, zırhlı aracın 'eğitim alanındaki bir su kütlesine batmış halde bulunduğunu' dile getirdi. Litvanya Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da, 'askerlerin öldüğünü doğrulayan herhangi bir kanıt ya da bilgi bulunmadığı' aktarıldı.Amerika Birleşik Devletleri Litvanya'da yaklaşık bin kişilik bir kuvvet bulunduruyor. Washington 2022'de Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasının ardından Baltık ülkelerinde ve diğer Avrupalı NATO üyelerinde konuşlanmayı artırmıştı. ABD önderliğindeki askeri blok ayrıca Rusya ve müttefiki Belarus ile sınır yakınlarında da tatbikatlarını yoğunlaştırmıştı.Geçen hafta Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya orduları Rusya'dan gelen askeri tehdidin artmasının bu adımı gerekli kıldığını savunarak hükümetlerini, anti-personel kara mayınlarının kullanımını yasaklayan uluslararası bir anlaşma olan Ottawa Anlaşması'ndan çekilmeye çağırmıştı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in ülke sınırlarının 'yakınında' 20 bin NATO askerinin bulunduğunu tahmin ettiği belirterek Batılı ülkelerin Belarus'u 'askeri kavgalarına' sürüklemek için 'sabırsızlandıkları' uyarısında bulunmuştu.Kremlin, Rusya'nın NATO ya da AB ülkelerine saldırma niyetinde olduğu yönündeki Batı iddialarını defalarca reddetmiş ve bu hususa ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu tür açıklamaları 'saçmalık' olarak nitelendirmişti. Putin, sözde 'Rus tehdidinin' Avrupalı siyasetçiler tarafından vatandaşları korkutmak ve artan askeri harcamaları haklı göstermek için kullanıldığını dile getirmişti.'Trump, Litvanya'da kaybolan ABD askerleri hakkında bilgilendirilmemiş'ABD Başkanı Donald Trump, Litvanya'daki askeri tatbikatlar sırasında kaybolan 4 askerle ilgili bilgilendirilmediğini söyledi.Trump, bir muhabirin, Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin durumu hakkında bilgi verilip verilmediği sorusuna "Hayır, bilgi verilmedi" yanıtını verdi.'Kayıp ABD askerlerini kullandığı araç su altında bulunmuştu'ABD Ordusu Avrupa Komutanlığı yaptığı açıklamada Litvanya'da kayıp ABD askeri personelini taşıyan M88 zırhlı kurtarma aracının su altında bulunduğunu açıklamıştı.Söz konusu açıklamada, "Bir tatbikat sırasında kayıp dört ABD askeri tarafından kullanılan M88 Hercules BREM Litvanya'da bulundu. Araç, ABD Ordusu, Litvanya askeri güçleri ve diğer Litvanyalı yetkililer tarafından yürütülen arama çalışmalarının ardından bir eğitim sahasında su altında bulundu" denilmişti.ABD tarafından yapılan açıklamada, kayıp askeri personeli arama çalışmalarının devam ettiğini aktarılmıştı.Litvanya Milli Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, "Devam eden arama kurtarma operasyonu sırasında M-88'in 5 metre derinliğinde bataklık zemine saplandığı tespit edildi. Araç yüzeyden bile görünmüyordu" demişti.Polonya Litvanya'da kaybolan ABD askerlerini aramak üzere dalgıç gönderecekPolonya Savunma Bakanlığı 25 Mart akşamı kaybolan dört ABD askerini aramak üzere Litvanya'ya aralarında dalgıçların da bulunduğu birkaç düzine asker gönderecek. Konuyla ilgili açıklama Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, şu cümleleri kaydetti:'Litvanya'daki tatbikat sırasında dört ABD askeri öldü'NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'daki bir tatbikat sırasında dört ABD askerinin öldüğünü doğrulamıştı.Rutte Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Henüz elimizde çok fazla bilgi yok, dolayısıyla ayrıntıları bilmiyoruz. Bu korkunç bir haber ve düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte" cümlelerini kaydetmişti.Tatbikat Litvanya'nın doğusundaki Pabrade yakınlarındaki General Silvestras Zukauskas Eğitim Sahası'nda gerçekleştirilmişti. Kayıp askerlerin Salı günü öğleden sonra kaybolduğu bildirilirken o günden bu yana Litvanyalı ve yabancı askeri personelin yanı sıra Litvanya Hava Kuvvetleri ve Litvanya Sınır Muhafız Teşkilatı'na ait helikopterlerin de katıldığı bir arama kurtarma operasyonu yürütülüyor.NATO'dan Rutte'nin sözlerine düzeltmeNATO Sözcüsü Allison Hart sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldüğünü iddia etmesinin yanlış olduğunu söylemişti.Hart açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:Hart, Rutte'nin açıklamasında sadece medyada çıkan haberlere atıfta bulunduğunu, askerlerin akıbetinin ise bilinmediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rusya-yeni-uluslararasi-iliskiler-sisteminde-bir-grup-ulkenin-digerlerine-tahakkumu-dislanmali-1094919634.html

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