https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/zeus-lepsynos-tapinagi-yeniden-yukseliyor-milastaki-2-milenyumluk-miras-ayaga-kalkiyor-1095012627.html

Zeus Lepsynos Tapınağı yeniden yükseliyor: Milas'taki 2 milenyumluk miras ayağa kalkıyor

Zeus Lepsynos Tapınağı yeniden yükseliyor: Milas'taki 2 milenyumluk miras ayağa kalkıyor

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kenti'nde yer alan ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları hız kazandı... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T13:10+0300

2025-03-31T13:10+0300

2025-03-31T13:10+0300

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zeus tapınağı

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Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki Euromos Antik Kenti'nde yer alan ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Zeus Lepsynos Tapınağı, zamanla yıpranan sütunlarıyla birlikte restorasyon sürecine girdi. Sütunlar, uzman ekiplerce sökülerek deprem riskine karşı dayanıklı hale getiriliyor.Restorasyon bilimsel yöntemlerle sürdürülüyorMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bilimsel yöntemlerle ilerlediğini belirtti. Kazı ekibi, tapınakta yaklaşık bin mimari bloğu tek tek ölçüp envanterledi, ardından restorasyon sürecine geçti.Sütunlar tekrar ayağa kalkacakTapınağın kuzey cephesindeki tüm sütunların indirildiğini açıklayan Kızıl, bu bölgede şiddetli bir depreme karşı çökme riskinin olduğunu vurguladı. “Bu yıl, özellikle kuzey sütunlarını güvenli bir temel oluşturmak için söktük. Tüm parçaları restore ettikten sonra, sütunları orijinal yerlerine yerleştireceğiz,” dedi.2028’e kadar sürecek kapsamlı bir restorasyonDoç. Dr. Kızıl, 2028 yılına kadar sürecek çalışmalar kapsamında sadece tapınağın değil, çevresindeki tiyatro, agora ve hamam yapılarının da restore edileceğini ifade etti. “Tapınağın üç cephesini birbirine bağlantılı hale getirip, yapıyı depreme karşı bütünsel olarak güçlendireceğiz,” açıklamasında bulundu.Helenistik ve Arkaik i̇zler de aranıyorKazı çalışmaları sırasında sadece restorasyon değil, yeni arkeolojik verilerin de peşinde olduklarını dile getiren Kızıl, Roma dönemine ait olan Zeus Lepsynos Tapınağı’nın, aynı zamanda Helenistik ve Arkaik dönem kalıntılarına da ev sahipliği yaptığını söyledi.12 ay kesintisiz kazı yapılıyorEuromos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdüğünü belirten Kızıl, şu ana kadar temizlik, sondaj, jeofizik, harita ve menfez uygulamaları gibi birçok alanda detaylı araştırmalar yapıldığını vurguladı.

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