https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/zeus-lepsynos-tapinagi-yeniden-yukseliyor-milastaki-2-milenyumluk-miras-ayaga-kalkiyor-1095012627.html
Zeus Lepsynos Tapınağı yeniden yükseliyor: Milas'taki 2 milenyumluk miras ayağa kalkıyor
Zeus Lepsynos Tapınağı yeniden yükseliyor: Milas'taki 2 milenyumluk miras ayağa kalkıyor
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kenti'nde yer alan ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları hız kazandı... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T13:10+0300
2025-03-31T13:10+0300
2025-03-31T13:10+0300
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Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki Euromos Antik Kenti'nde yer alan ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Zeus Lepsynos Tapınağı, zamanla yıpranan sütunlarıyla birlikte restorasyon sürecine girdi. Sütunlar, uzman ekiplerce sökülerek deprem riskine karşı dayanıklı hale getiriliyor.Restorasyon bilimsel yöntemlerle sürdürülüyorMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bilimsel yöntemlerle ilerlediğini belirtti. Kazı ekibi, tapınakta yaklaşık bin mimari bloğu tek tek ölçüp envanterledi, ardından restorasyon sürecine geçti.Sütunlar tekrar ayağa kalkacakTapınağın kuzey cephesindeki tüm sütunların indirildiğini açıklayan Kızıl, bu bölgede şiddetli bir depreme karşı çökme riskinin olduğunu vurguladı. “Bu yıl, özellikle kuzey sütunlarını güvenli bir temel oluşturmak için söktük. Tüm parçaları restore ettikten sonra, sütunları orijinal yerlerine yerleştireceğiz,” dedi.2028’e kadar sürecek kapsamlı bir restorasyonDoç. Dr. Kızıl, 2028 yılına kadar sürecek çalışmalar kapsamında sadece tapınağın değil, çevresindeki tiyatro, agora ve hamam yapılarının da restore edileceğini ifade etti. “Tapınağın üç cephesini birbirine bağlantılı hale getirip, yapıyı depreme karşı bütünsel olarak güçlendireceğiz,” açıklamasında bulundu.Helenistik ve Arkaik i̇zler de aranıyorKazı çalışmaları sırasında sadece restorasyon değil, yeni arkeolojik verilerin de peşinde olduklarını dile getiren Kızıl, Roma dönemine ait olan Zeus Lepsynos Tapınağı’nın, aynı zamanda Helenistik ve Arkaik dönem kalıntılarına da ev sahipliği yaptığını söyledi.12 ay kesintisiz kazı yapılıyorEuromos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdüğünü belirten Kızıl, şu ana kadar temizlik, sondaj, jeofizik, harita ve menfez uygulamaları gibi birçok alanda detaylı araştırmalar yapıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/unlu-sanatci-volkan-konakin-cenaze-programi-belli-oldu-1095007104.html
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Zeus Lepsynos Tapınağı yeniden yükseliyor: Milas'taki 2 milenyumluk miras ayağa kalkıyor
Muğla’nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kenti'nde yer alan ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları hız kazandı. Depreme dayanıklı hale getirilecek sütunlar, orijinaline uygun biçimde ayağa kaldırılıyor. Projenin 2028’e kadar sürmesi planlanıyor.
Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki Euromos Antik Kenti'nde yer alan ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Zeus Lepsynos Tapınağı, zamanla yıpranan sütunlarıyla birlikte restorasyon sürecine girdi. Sütunlar, uzman ekiplerce sökülerek deprem riskine karşı dayanıklı hale getiriliyor.
Restorasyon bilimsel yöntemlerle sürdürülüyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bilimsel yöntemlerle ilerlediğini belirtti. Kazı ekibi, tapınakta yaklaşık bin mimari bloğu tek tek ölçüp envanterledi, ardından restorasyon sürecine geçti.
Sütunlar tekrar ayağa kalkacak
Tapınağın kuzey cephesindeki tüm sütunların indirildiğini açıklayan Kızıl, bu bölgede şiddetli bir depreme karşı çökme riskinin olduğunu vurguladı. “Bu yıl, özellikle kuzey sütunlarını güvenli bir temel oluşturmak için söktük. Tüm parçaları restore ettikten sonra, sütunları orijinal yerlerine yerleştireceğiz,” dedi.
2028’e kadar sürecek kapsamlı bir restorasyon
Doç. Dr. Kızıl, 2028 yılına kadar sürecek çalışmalar kapsamında sadece tapınağın değil, çevresindeki tiyatro, agora ve hamam yapılarının da restore edileceğini ifade etti. “Tapınağın üç cephesini birbirine bağlantılı hale getirip, yapıyı depreme karşı bütünsel olarak güçlendireceğiz,” açıklamasında bulundu.
Helenistik ve Arkaik i̇zler de aranıyor
Kazı çalışmaları sırasında sadece restorasyon değil, yeni arkeolojik verilerin de peşinde olduklarını dile getiren Kızıl, Roma dönemine ait olan Zeus Lepsynos Tapınağı’nın, aynı zamanda Helenistik ve Arkaik dönem kalıntılarına da ev sahipliği yaptığını söyledi.
12 ay kesintisiz kazı yapılıyor
Euromos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdüğünü belirten Kızıl, şu ana kadar temizlik, sondaj, jeofizik, harita ve menfez uygulamaları gibi birçok alanda detaylı araştırmalar yapıldığını vurguladı.