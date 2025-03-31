https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/unlu-sanatci-volkan-konakin-cenaze-programi-belli-oldu-1095007104.html
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenaze programının ayrıntıları belli olmaya başladı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T10:39+0300
2025-03-31T10:39+0300
2025-03-31T10:39+0300
yaşam
volkan konak
kuzey kıbrıs
cenaze töreni
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Ramazan Bayramı için gittiği Kuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaşan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak, çarşamba günü Trabzon Maçka'da babasının yanında toprağa verilecek. Aile mezarlığında toprağa verilecekÜnlü sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yaratırken cenaze töreninin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Konak'ın cenazesi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Çarşamba günü de Trabzon Maçka ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sahnedeyken-hayatini-kaybeden-volkan-konakin-vasiyeti-ortaya-cikti-1095003348.html
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volkan konak, kuzey kıbrıs, cenaze töreni
volkan konak, kuzey kıbrıs, cenaze töreni
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenaze programının ayrıntıları belli olmaya başladı.
Ramazan Bayramı için gittiği Kuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaşan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak, çarşamba günü Trabzon Maçka'da babasının yanında toprağa verilecek.
Aile mezarlığında toprağa verilecek
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yaratırken cenaze töreninin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Konak'ın cenazesi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Çarşamba günü de Trabzon Maçka ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.