https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/unlu-sanatci-volkan-konakin-cenaze-programi-belli-oldu-1095007104.html

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenaze programının ayrıntıları belli olmaya başladı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T10:39+0300

2025-03-31T10:39+0300

2025-03-31T10:39+0300

yaşam

volkan konak

kuzey kıbrıs

cenaze töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080160685_37:0:1230:671_1920x0_80_0_0_e46efb7f30f25ea6c6eca8a23e3447a4.png

Ramazan Bayramı için gittiği Kuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaşan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak, çarşamba günü Trabzon Maçka'da babasının yanında toprağa verilecek. Aile mezarlığında toprağa verilecekÜnlü sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yaratırken cenaze töreninin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Konak'ın cenazesi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Çarşamba günü de Trabzon Maçka ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sahnedeyken-hayatini-kaybeden-volkan-konakin-vasiyeti-ortaya-cikti-1095003348.html

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

volkan konak, kuzey kıbrıs, cenaze töreni