https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/konaka-ilk-mudahaleyi-yapan-doktor-konustu-yardimci-oldugun-o-genc-buyudu-son-anlarinda-seni-1095008452.html

Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: 'Yardımcı olduğun o genç büyüdü, son anlarında seni kurtarmaya çalıştı'

Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: 'Yardımcı olduğun o genç büyüdü, son anlarında seni kurtarmaya çalıştı'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyuncu kalp masajı yapan doktorlarla Konak'la yollarının 20 yıl önce kesiştiği ortaya... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T11:22+0300

2025-03-31T11:22+0300

2025-03-31T11:22+0300

yaşam

volkan konak

kuzey kıbrıs

ahmet görkem yasak,

kalp

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'Kuzeyin oğlu' olarak tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlarda 40 dakika boyunca ona kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan doktorlardan Ahmet Görkem Yasak, ünlü sanatçıyla yollarının 20 yıl önce nasıl kesiştiğini anlattı. Yasak, yaptığı paylaşımda daha öğrenciyken Konak'ın kaldıkları öğrenci yurduna gelerek 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' dediğini anlatırken, "Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı" dedi. 20 yıl sonra yeniden karşılaştılar amaKuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaşan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'a, o anlarda sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Volkan Konak'ın kendisine ilk müdahaleyi yapan doktorla 20 yıl önce karşılaştığı ve ona yardımcı olduğu ortaya çıktı.O genç büyüdü seni kurtarmaya çalıştıÜnlü sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaştı. Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya, “20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.Karadeniz’in sesi: Volkan Konak kimdir?Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.1988’de mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk Müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991’de bu eğitimini başarıyla tamamladı.1993 yılında çıkardığı “Efulim” albümü, Volkan Konak’ın müzik kariyerindeki büyük çıkışı oldu. Karadeniz müziğini evrensel müzikle harmanlayan tarzı, onu kısa sürede Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri haline getirdi.1994 yılında “Gelir misin Benimle” adlı ikinci albümünü çıkaran Konak, daha sonra askerlik görevini tamamlayıp, “Volkanik Parçalar” adlı üçüncü albümünü yayınladı. 1998 yılında kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon firması aracılığıyla “Pedaliza” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/unlu-sanatci-volkan-konakin-cenaze-programi-belli-oldu-1095007104.html

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