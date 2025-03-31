https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sahnedeyken-hayatini-kaybeden-volkan-konakin-vasiyeti-ortaya-cikti-1095003348.html
Sahnedeyken hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Sahnedeyken hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Son dakika haberine göre; ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Yıllar önce yaptığı ve yakılmak isteğini... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T06:58+0300
2025-03-31T06:58+0300
2025-03-31T06:58+0300
yaşam
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ölüm
kalp krizi
akut kalp krizi
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Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. 57 yaşındaki sanatçının ani ölümü müzik camiasını yasa boğdu.Olayın hemen ardından konser alanına sağlık ekipleri sevk edilirken, Konak’a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ancak kalp krizi geçirdiği belirtilen sanatçı, hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybetti.Vasiyeti yeniden gündemde: “Beni yakın”Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması, ölümünün ardından sosyal medyada tekrar gündeme oturdu. Sahne performansı sırasında yaptığı bu açıklamada, toprağa gömülmek istemediğini belirtmişti.Ünlü sanatçı o anlarda şu ifadeleri kullanmıştı:“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”Bu sözleri yeniden paylaşılan Konak için binlerce taziye mesajı yağdı. Sanatçının vasiyeti doğrultusunda defin işlemleriyle ilgili ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Karadeniz’in sesi: Volkan Konak kimdir?Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.1988’de mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk Müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991’de bu eğitimini başarıyla tamamladı.Efulim’le yükseliş, albümlerle zirve1993 yılında çıkardığı “Efulim” albümü, Volkan Konak’ın müzik kariyerindeki büyük çıkışı oldu. Karadeniz müziğini evrensel müzikle harmanlayan tarzı, onu kısa sürede Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri haline getirdi.1994 yılında “Gelir misin Benimle” adlı ikinci albümünü çıkaran Konak, daha sonra askerlik görevini tamamlayıp, “Volkanik Parçalar” adlı üçüncü albümünü yayınladı. 1998 yılında kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon firması aracılığıyla “Pedaliza” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.Müzik camiası yastaVolkan Konak’ın vefat haberi başta Karadeniz olmak üzere tüm Türkiye’de büyük üzüntüyle karşılandı. Müzik dünyasından pek çok isim, Konak’ın halk müziğine kattığı değerleri vurgulayan mesajlar paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sanatci-volkan-konak-hastaneye-kaldirildi-1095002310.html
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Sahnedeyken hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Yıllar önce yaptığı ve yakılmak isteğini belirttiği vasiyeti yeniden gündeme geldi.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. 57 yaşındaki sanatçının ani ölümü müzik camiasını yasa boğdu.
Olayın hemen ardından konser alanına sağlık ekipleri sevk edilirken, Konak’a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ancak kalp krizi geçirdiği belirtilen sanatçı, hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybetti.
Vasiyeti yeniden gündemde: “Beni yakın”
Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması, ölümünün ardından sosyal medyada tekrar gündeme oturdu. Sahne performansı sırasında yaptığı bu açıklamada, toprağa gömülmek istemediğini belirtmişti.
Ünlü sanatçı o anlarda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”
Bu sözleri yeniden paylaşılan Konak için binlerce taziye mesajı yağdı. Sanatçının vasiyeti doğrultusunda defin işlemleriyle ilgili ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Karadeniz’in sesi: Volkan Konak kimdir?
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.
1988’de mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk Müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991’de bu eğitimini başarıyla tamamladı.
Efulim’le yükseliş, albümlerle zirve
1993 yılında çıkardığı “Efulim” albümü, Volkan Konak’ın müzik kariyerindeki büyük çıkışı oldu. Karadeniz müziğini evrensel müzikle harmanlayan tarzı, onu kısa sürede Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri haline getirdi.
1994 yılında “Gelir misin Benimle” adlı ikinci albümünü çıkaran Konak, daha sonra askerlik görevini tamamlayıp, “Volkanik Parçalar” adlı üçüncü albümünü yayınladı. 1998 yılında kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon firması aracılığıyla “Pedaliza” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Volkan Konak’ın vefat haberi başta Karadeniz olmak üzere tüm Türkiye’de büyük üzüntüyle karşılandı. Müzik dünyasından pek çok isim, Konak’ın halk müziğine kattığı değerleri vurgulayan mesajlar paylaştı.