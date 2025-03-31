https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/turkiyenin-doviz-ve-altin-rezervi-guclendi-askeri-gucuyle-birlikte-kuresel-siralamada-one-cikti-1095004998.html

Dünyanın en güçlü ordularının güncel listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu

Dünyanın en güçlü ordularının güncel listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu

Sputnik Türkiye

IMF ve uluslararası veri platformlarına göre Türkiye, döviz ve altın rezervleri bakımından dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri kapasitesiyle de öne... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T07:51+0300

2025-03-31T07:51+0300

2025-03-31T07:53+0300

savunma

türkiye

uluslararası para fonu (imf)

imf

sıralama

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Uluslararası Para Fonu (IMF) ve çeşitli ekonomi izleme platformlarının Mart 2025 itibarıyla yayımladığı verilere göre, Türkiye'nin döviz ve altın rezervleri küresel sıralamada üst basamaklarda yer alıyor. Ülke, toplam rezerv miktarıyla ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğini sağlayan ülkeler arasında gösteriliyor.Türkiye'nin döviz rezervi, dış borç ödemeleri ve kur baskılarına karşı güvence sunarken, altın rezervi ise ekonomik çeşitliliği destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.Askeri güçte de küresel etkiEkonomik kapasitesiyle paralel biçimde büyüyen Türkiye'nin askeri gücü, küresel sıralamalarda yine dikkat çekici bir noktada bulunuyor. Savunma harcamaları, aktif askeri personel sayısı, hava, kara ve deniz kuvvetlerine ait donanım envanteri Türkiye'yi askeri alanda da güçlü ülkelerden biri haline getiriyor.Türkiye'nin sıralaması 23Döviz ve altın rezervleri: 140.858.000.000 ABD DolarıSatınalma gücü paritesi: 2.936.000.000.000$Askeri savunma bütçesi: 47.000.000.000 $ – 145'ten 13. sıradaDış borç: 294.441.000.000 ABD DolarıToplam askeri uçak: 1.083Toplam askeri araç sayısı: 61.173Toplam deniz aracı sayısı: 182Askeri güç puanı ve dünya sıralaması: 0.1902 – 145 üzerinden 9. sıradaTürkiye'nin ayrıca 355.200 aktif personel, 378.700 yedek ve 150.000 paramiliter güçten oluşan toplam 883.900 askeri personeli bulunmaktadır. Aynı zamanda, toplam nüfusu 84,12 milyondur ve bunlardan 36.087.279'u askerlik hizmetine uygundur.Güç dengesi Türkiye'yi öne taşıyorDöviz ve altın rezervlerinin sağladığı ekonomik güvence ile askeri gücünü birleştiren Türkiye, bu ikili yapı sayesinde hem bölgesel hem de küresel düzeyde stratejik bir konuma yükselmiş durumda.Ekonomik ve askeri kapasitesini aynı anda büyüten Türkiye’nin, uluslararası diplomasideki etkisi de artıyor. Bu güç dengesi, Türkiye’yi sadece ekonomik değil, jeopolitik olarak da kilit ülkelerden biri haline getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/buyuk-merkez-bankalarinin-mart-ayi-faiz-kararlari-sabit-tutma-ve-indirim-hamleleri-geldi-1095004733.html

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türkiye, uluslararası para fonu (imf), imf, sıralama