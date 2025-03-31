https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/buyuk-merkez-bankalarinin-mart-ayi-faiz-kararlari-sabit-tutma-ve-indirim-hamleleri-geldi-1095004733.html

Büyük merkez bankalarının Mart ayı faiz kararları: Sabit tutma ve i̇ndirim hamleleri geldi

Büyük merkez bankalarının Mart ayı faiz kararları: Sabit tutma ve i̇ndirim hamleleri geldi

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, Mart ayında birçok büyük merkez bankası faiz politikalarında farklı adımlar attı. ABD Merkez Bankası (Fed) ve... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T07:44+0300

2025-03-31T07:44+0300

2025-03-31T07:44+0300

ekonomi̇

andrew bailey

abd

i̇sviçre

norveç

merkez bankası

fed

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ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulanırken, enflasyon tahminleri yukarı, büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) de politika faizini %4,5 seviyesinde sabit bıraktı. BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 8 üye faiz oranının sabit tutulması yönünde oy kullanırken, bir üye yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.​Kanada ve İsviçre merkez bankalarından faiz i̇ndirimiKanada Merkez Bankası (BoC), Mart ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti. Açıklamada, ekonomik görünümün hızla değişen politika ortamı nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiği belirtildi. İsviçre Merkez Bankası (SNB) da benzer bir adım atarak faiz indirimine gitti.​Diğer merkez bankalarının kararlarıJaponya Merkez Bankası (BoJ), Rusya Merkez Bankası (CBR), Çekya Merkez Bankası, Macaristan Merkez Bankası (MNB), Polonya Merkez Bankası, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) ve Norveç Merkez Bankası Mart ayında politika faizlerini sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz indirimine giden merkez bankaları arasında yer aldı.​Bu gelişmeler, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve enflasyonla mücadelede izlenen farklı politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.​

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abd

i̇sviçre

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andrew bailey, abd, i̇sviçre, norveç, merkez bankası, fed