https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/buyuk-merkez-bankalarinin-mart-ayi-faiz-kararlari-sabit-tutma-ve-indirim-hamleleri-geldi-1095004733.html
Büyük merkez bankalarının Mart ayı faiz kararları: Sabit tutma ve i̇ndirim hamleleri geldi
Büyük merkez bankalarının Mart ayı faiz kararları: Sabit tutma ve i̇ndirim hamleleri geldi
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, Mart ayında birçok büyük merkez bankası faiz politikalarında farklı adımlar attı. ABD Merkez Bankası (Fed) ve... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T07:44+0300
2025-03-31T07:44+0300
2025-03-31T07:44+0300
ekonomi̇
andrew bailey
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i̇sviçre
norveç
merkez bankası
fed
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ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulanırken, enflasyon tahminleri yukarı, büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) de politika faizini %4,5 seviyesinde sabit bıraktı. BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 8 üye faiz oranının sabit tutulması yönünde oy kullanırken, bir üye yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.Kanada ve İsviçre merkez bankalarından faiz i̇ndirimiKanada Merkez Bankası (BoC), Mart ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti. Açıklamada, ekonomik görünümün hızla değişen politika ortamı nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiği belirtildi. İsviçre Merkez Bankası (SNB) da benzer bir adım atarak faiz indirimine gitti.Diğer merkez bankalarının kararlarıJaponya Merkez Bankası (BoJ), Rusya Merkez Bankası (CBR), Çekya Merkez Bankası, Macaristan Merkez Bankası (MNB), Polonya Merkez Bankası, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) ve Norveç Merkez Bankası Mart ayında politika faizlerini sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz indirimine giden merkez bankaları arasında yer aldı.Bu gelişmeler, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve enflasyonla mücadelede izlenen farklı politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/meteorolojiden-6-sehir-icin-sari-kodlu-alarm-saganak-yagis-turkiyeyi-vuracak-1095004201.html
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andrew bailey, abd, i̇sviçre, norveç, merkez bankası, fed
andrew bailey, abd, i̇sviçre, norveç, merkez bankası, fed
Büyük merkez bankalarının Mart ayı faiz kararları: Sabit tutma ve i̇ndirim hamleleri geldi
Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, Mart ayında birçok büyük merkez bankası faiz politikalarında farklı adımlar attı. ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını sabit tutarken, Kanada ve İsviçre merkez bankaları faiz indirimine gitti.
ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulanırken, enflasyon tahminleri yukarı, büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) de politika faizini %4,5 seviyesinde sabit bıraktı. BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 8 üye faiz oranının sabit tutulması yönünde oy kullanırken, bir üye yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.
Kanada ve İsviçre merkez bankalarından faiz i̇ndirimi
Kanada Merkez Bankası (BoC), Mart ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti. Açıklamada, ekonomik görünümün hızla değişen politika ortamı nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiği belirtildi. İsviçre Merkez Bankası (SNB) da benzer bir adım atarak faiz indirimine gitti.
Diğer merkez bankalarının kararları
Japonya Merkez Bankası (BoJ), Rusya Merkez Bankası (CBR), Çekya Merkez Bankası, Macaristan Merkez Bankası (MNB), Polonya Merkez Bankası, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) ve Norveç Merkez Bankası Mart ayında politika faizlerini sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz indirimine giden merkez bankaları arasında yer aldı.
Bu gelişmeler, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve enflasyonla mücadelede izlenen farklı politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.