https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/trump-cirkin-tabloya-ofkelendi-ya-kasitli-olarak-yapti-ya-da-yaslandi-1094824118.html
Trump çirkin tabloya öfkelendi: 'Vali ya kasıtlı olarak yaptı ya da yaşlandı'
Trump çirkin tabloya öfkelendi: 'Vali ya kasıtlı olarak yaptı ya da yaşlandı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Colorado Eyalet Kongre Binası'ndaki resmi portresine yönelik sert eleştiriler yağdırdı. Diğer... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T20:54+0300
2025-03-24T20:54+0300
2025-03-24T21:08+0300
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Donald Trump, Colorado Eyalet Kongre Binası'ndaki portresinin kasıtlı olarak çirkinleştirildiğini iddia etti.ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Colorado Eyalet Kongre Binası'nda sergilenen resmi portresinin "kasten kötü yapıldığını" iddia ederek sert tepki gösterdi. Aynı sanatçının Obama portresini "mükemmel" yaptığını vurgulayan Trump, bu durumu sol kanadın komplosu olarak nitelendirdi. Vali Jared Polis'in bunu ya kasıtlı yaptığını ya da yaşlandığını söyledi.Colorado Valisi Jared Polis'i suçlamakla yetinmeyen Trump, eyaletteki çete sorununa da dikkat çekerek "Aurora'daki sorunu biz çözdük" ifadelerini kullandı. Sanat çevreleri ise portrenin geleneksel tekniklerle yapıldığını, Trump'ın dijital olarak düzenlenmiş görüntülere alışkın olduğunu belirterek tepkiyi yorumladı.New York Modern Sanat Müzesi küratörü Jessica Morgan "Portre geleneksel tekniklerle yapılmış. Ancak Trump'ın sosyal medyada sıklıkla paylaştığı dijital olarak 'güzelleştirilmiş' görüntülere alışkın olması, gerçekçi bir portreyi yadırgamasına neden oluyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/kremlinden-beklenen-putin-trump-gorusmesinin-hazirliklarinin-detaylari-ile-ilgili-aciklama-1094786248.html
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donald trump, abd, tablo, klasik tablo, resim, resim sergisi, portre, ilk resmi portre, vali
donald trump, abd, tablo, klasik tablo, resim, resim sergisi, portre, ilk resmi portre, vali
Trump çirkin tabloya öfkelendi: 'Vali ya kasıtlı olarak yaptı ya da yaşlandı'
20:54 24.03.2025 (güncellendi: 21:08 24.03.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Colorado Eyalet Kongre Binası'ndaki resmi portresine yönelik sert eleştiriler yağdırdı. Diğer başkan portreleriyle aynı salonda asılı olan tabloyu 'kasıtlı şekilde çarpıtılmış' olarak nitelendiren Trump, bunu sol kanadın kendisine karşı düzenlediği bir komplo olarak yorumladı.
Donald Trump, Colorado Eyalet Kongre Binası'ndaki portresinin kasıtlı olarak çirkinleştirildiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Colorado Eyalet Kongre Binası'nda sergilenen resmi portresinin "kasten kötü yapıldığını" iddia ederek sert tepki gösterdi. Aynı sanatçının Obama portresini "mükemmel" yaptığını vurgulayan Trump, bu durumu sol kanadın komplosu olarak nitelendirdi. Vali Jared Polis'in bunu ya kasıtlı yaptığını ya da yaşlandığını söyledi.
Colorado Valisi Jared Polis'i suçlamakla yetinmeyen Trump, eyaletteki çete sorununa da dikkat çekerek "Aurora'daki sorunu biz çözdük" ifadelerini kullandı. Sanat çevreleri ise portrenin geleneksel tekniklerle yapıldığını, Trump'ın dijital olarak düzenlenmiş görüntülere alışkın olduğunu belirterek tepkiyi yorumladı.
New York Modern Sanat Müzesi küratörü Jessica Morgan "Portre geleneksel tekniklerle yapılmış. Ancak Trump'ın sosyal medyada sıklıkla paylaştığı dijital olarak 'güzelleştirilmiş' görüntülere alışkın olması, gerçekçi bir portreyi yadırgamasına neden oluyor" dedi.