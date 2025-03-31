https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/siyaset-bilimci-onur-alp-yilmaz-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1095007457.html
Siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T11:01+0300
2025-03-31T11:01+0300
2025-03-31T11:01+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
onur alp yılmaz
soruşturma
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Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında katıldığı bir programdaki söylemleriyle ilgili nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından resen soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, önceki gün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine , Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.Onur Alp Yılmaz kimdir?Onur Alp Yılmaz, Türkiye siyasi tarihi, çağdaş siyasal ideolojiler ve siyasal partiler üzerine yaptığı kapsamlı akademik çalışmalarla öne çıkmakta. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Işık Üniversitesi’nde tamamlayan Yılmaz, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde “Türkiye’de Sosyal Demokrat Düşüncede İdeolojik Dönüşüm” başlıklı teziyle tamamlamıştır.Halen Işık Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Yılmaz, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde de dersler vermektedir. Yayımlanmış akademik eserleri, Türkiye’nin yakın dönem siyasal geçmişine ışık tutan önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, onur alp yılmaz, soruşturma
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, onur alp yılmaz, soruşturma
Siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında katıldığı bir programdaki söylemleriyle ilgili nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından resen soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, önceki gün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine , Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Onur Alp Yılmaz, Türkiye siyasi tarihi, çağdaş siyasal ideolojiler ve siyasal partiler üzerine yaptığı kapsamlı akademik çalışmalarla öne çıkmakta. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Işık Üniversitesi’nde tamamlayan Yılmaz, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde “Türkiye’de Sosyal Demokrat Düşüncede İdeolojik Dönüşüm” başlıklı teziyle tamamlamıştır.
Halen Işık Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Yılmaz, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde de dersler vermektedir. Yayımlanmış akademik eserleri, Türkiye’nin yakın dönem siyasal geçmişine ışık tutan önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.