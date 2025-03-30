https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/hastaneye-kaldirilan-mahir-polat-anjiyoya-alindi-1094992308.html
Hastaneye kaldırılan Mahir Polat anjiyoya alındı
Hastaneye kaldırılan Mahir Polat anjiyoya alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırılmıştı... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T12:27+0300
2025-03-30T12:27+0300
2025-03-30T12:27+0300
türki̇ye
mahir polat
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
anjiyo
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19 Mart operasyonlarının ardından kent uzlaşısı soruşturması nedeniyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri'deki 4. günü 27 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Polat'ın anjiyoya alındığı açıklandı. 2 hafta önce anjiyo olmuşMahir Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını şöyle anlatmıştı:Mahir Polat kimdir?1976 yılında Erzincan’da doğdu. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı.2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/tutuklanan-mahir-polat-hastaneye-kaldirildi-1094908896.html
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mahir polat, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anjiyo
mahir polat, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anjiyo
Hastaneye kaldırılan Mahir Polat anjiyoya alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırılmıştı. Polat'ın anjiyoya alındığı açıklandı.
19 Mart operasyonlarının ardından kent uzlaşısı soruşturması nedeniyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri'deki 4. günü 27 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Polat'ın anjiyoya alındığı açıklandı.
2 hafta önce anjiyo olmuş
Mahir Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını şöyle anlatmıştı:
“Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur.
Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”
1976 yılında Erzincan’da doğdu. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı.
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.