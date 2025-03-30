https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/antalyada-yasli-adamin-kalbi-12-kez-durdu-doktorlar-elektrosokla-adami-hayata-dondurdu-1094999520.html

Antalya'da yaşlı adamın kalbi 12 kez durdu: Doktorlar elektroşokla adamı hayata döndürdü

Antalya'da yaşlı adamın kalbi 12 kez durdu: Doktorlar elektroşokla adamı hayata döndürdü

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 65 yaşındaki Vural Gül, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunda kalbi 12 kez durdu, ancak sağlık ekibinin elektroşok ve... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T17:42+0300

2025-03-30T17:42+0300

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12 kez kalbi duran 65 yaşındaki Vural Gül, sağlık ekibinin yoğun çabasıyla hayata döndü.Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Vural Gül, 20 Mart'ta göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlk tetkiklerinde ciddi bir sorun tespit edilmese de aniden kalp krizi geçiren Gül'ün kalbi, acil serviste tam 12 kez durdu.Acil Tıp Uzmanı Dr. Durmuş Tarık Büyükkabış ve ekibi, Gül'ün kalbini her durduğunda elektroşok ve medikal müdahalelerle yeniden çalıştırdı. İlk müdahale sırasında 10 kez, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken ambulans içinde 2 kez daha kalbi duran Gül, ekip tarafından adeta yeniden hayata bağlandı.Yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan Gül "Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece 'Vural amca, gözünü aç' diyen sesleri duydum. Allah bu ekipten razı olsun, bana yeniden hayat verdiler" açıklamasında bulundu. Manavgat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Karlıdağ "Bu kadar çok kalbi duran bir hastanın hayata dönmesi ve bize teşekkür etmeye gelmesi paha biçilemez bir mutluluk" dedi.25 yıllık hemşire Ferdi Çavga ise, "Meslek hayatımda birçok kritik hasta gördüm, ancak 12 kez şok verip hastayı hayata döndürmek ve onun bizi ziyaret etmesi inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.

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