https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/prof-dr-ilber-ortayli-eski-bayramlari-anlatti--herkes-herkese-gider-seker-degil-harclik-dagitilirdi-1095002724.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı eski bayramları anlattı: 'Herkes herkese gider, şeker değil harçlık dağıtılırdı'

Prof. Dr. İlber Ortaylı eski bayramları anlattı: 'Herkes herkese gider, şeker değil harçlık dağıtılırdı'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da İBB tarafından Nerede O Eski Bayramlar adlı söyleşiye katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı kendi çocukluğundaki bayramları anlatırken herkesin birbirine... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T01:09+0300

2025-03-31T01:09+0300

2025-03-31T01:09+0300

türki̇ye

i̇lber ortaylı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

şeker

ramazan bayramı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Saraçhane'deki İBB binası önünde bir etkinlik düzenlendi.Etkinlikte Nerede O Eski Bayramlar başlıklı söyleşiye katılan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı bayram geleneklerinin tarihsel süreç içinde nasıl değişim gösterdiğini anlattı.Ortaylı kuşaklar arasındaki farklılıklara şu sözlerle değindi:Kendi çocukluğundaki bayramları da anlatan İlber Ortaylı "Herkes evden eve gezer. Önce komşular, sonra akrabalar, herkes herkese gider. 50 kuruş verilirdi. Şeker değil harçlık dağıtılırdı. Gümüş 50 kuruşlar, liralar yeterdi. Fena para değildi onlar. Ben kırtasiye hastasıydım, hemen gider defter falan alırdım" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sanatci-volkan-konak-hastaneye-kaldirildi-1095002310.html

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i̇lber ortaylı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şeker, ramazan bayramı