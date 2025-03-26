https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/bakan-tunc-ocalanin-ailesinin-gorusme-talebi-var-degerlendiriyoruz-1094882607.html
Bakan Tunç: Öcalan'ın ailesinin görüşme talebi var, değerlendiriyoruz
Bakan Tunç: Öcalan'ın ailesinin görüşme talebi var, değerlendiriyoruz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T13:53+0300
2025-03-26T13:53+0300
2025-03-26T13:53+0300
poli̇ti̇ka
i̇mralı
kartalkaya
protesto
eylem
boykot
bilirkişi raporu
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Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Protesto olaylarından Kartalkaya yangın felaketine kadar soruları yanıtlayan Bakan Tunç, protestolarda yapılan gözaltılarla ilgili şunları kaydetti:Boykot çağrısının 'çok yanlış bir politika' olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Bu ülkenin şirketleriyle ilgili isimlerin orada tek tek sayılması onların boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlar yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçmek lazım" dedi. Kartalkaya yangın felaketinin bilirkişi raporuyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Tunç şunları kaydetti:Kartalkaya yangın felaketiyle ilgili 200 sayfayı aşan raporu belirten Tunç, "Rapor geldikten sonra bakıyoruz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel suspus. Çünkü orada biz ilke olarak şunu dedik. ‘Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar bu 78 canın hesabı yargı önünde mutlaka sorulacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın’ dedik. Ama onların bizden farkı şuydu. Ucu bir yerlere dokunmasın" dedi. 'Görüşme talebini değerlendireceğiz'PKK elebaşı Öcalan'la görüşmeye dair açıklama yapan Bakan Tunç şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-19-mart-itibariyla-bin-418-gozalti-1094851276.html
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i̇mralı, kartalkaya, protesto, eylem, boykot, bilirkişi raporu
i̇mralı, kartalkaya, protesto, eylem, boykot, bilirkişi raporu
Bakan Tunç: Öcalan'ın ailesinin görüşme talebi var, değerlendiriyoruz
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Protesto olaylarından Kartalkaya yangın felaketine kadar soruları yanıtlayan Bakan Tunç, protestolarda yapılan gözaltılarla ilgili şunları kaydetti:
"1500 civarında kişi gözaltına alınmıştı. Bu 1500 kişinin içerisinden 200 civarında tutuklanan oldu. Dolayısıyla polisin, güvenlik güçlerinin gözaltı yaptığı kişilerden adliyeye intikal edenlerden tutuklanan sayısının baktığınız zaman arada fark var. Çünkü dosyadaki delile göre, kişinin oradaki gösterideki yasa dışı durumuna göre karar veriyor.
Burada bu o gazetecinin durumuyla ilgili bir araştıralım, bir soralım. Yani gazetecilerimizin görev yaparken, tabii ki orada da neticede bir haber değeri olan bir durum söz konusu. Gazeteciler bunu yansıttı ama gazeteci sıfatıyla girip orada bir provokasyona öncülük etmişse o ayrı bir durum olur.”
Boykot çağrısının 'çok yanlış bir politika' olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Bu ülkenin şirketleriyle ilgili isimlerin orada tek tek sayılması onların boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlar yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçmek lazım" dedi.
Kartalkaya yangın felaketinin bilirkişi raporuyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Tunç şunları kaydetti:
"Kartalkaya'yla ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin raporu savcılığa sunuldu. Tabii sunulduktan sonra Sayın Özel, hiçbir beyanda bulunmadı. Öncesinde imzasız bir metin üzerinden bir takım dezenformasyonlar yaptı. 78 canımızı kaybettik biz orada, 36’sı çocuk. Bu acılar üzerinden polemik yapılmaz. Hep bunu söyledik. Ama o günlerce çıktı, grup kürsülerinden birilerini kurtarmak pahasına orada belediye ve itfaiyeyle ilgili sorumluluğun olmaması yönünde bir görüşü vardı başından beri. Burada özellikle bir dezenformasyona girişti. Acılar üzerinden istismar yaptı. Biz de şunu dedik, ucu nereye dokunursa dokunsun. Sonuna kadar gidilecek. Bu yetmiş sekiz canın hesabının sorumlular tarafından verilmesi lazım.”
Kartalkaya yangın felaketiyle ilgili 200 sayfayı aşan raporu belirten Tunç, "Rapor geldikten sonra bakıyoruz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel suspus. Çünkü orada biz ilke olarak şunu dedik. ‘Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar bu 78 canın hesabı yargı önünde mutlaka sorulacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın’ dedik. Ama onların bizden farkı şuydu. Ucu bir yerlere dokunmasın" dedi.
'Görüşme talebini değerlendireceğiz'
PKK elebaşı Öcalan'la görüşmeye dair açıklama yapan Bakan Tunç şunları kaydetti:
"Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de İmralı'yla ilgili bir aile görüşmesiyle ilgili talep var. Bu talebi de biz değerlendiriyoruz. Daha önce biliyorsunuz Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada tabii kanun çerçevesi içerisinde, hükümlerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili bir talebi değerlendireceğiz.”