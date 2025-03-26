Bakan Tunç: Öcalan'ın ailesinin görüşme talebi var, değerlendiriyoruz

"1500 civarında kişi gözaltına alınmıştı. Bu 1500 kişinin içerisinden 200 civarında tutuklanan oldu. Dolayısıyla polisin, güvenlik güçlerinin gözaltı yaptığı kişilerden adliyeye intikal edenlerden tutuklanan sayısının baktığınız zaman arada fark var. Çünkü dosyadaki delile göre, kişinin oradaki gösterideki yasa dışı durumuna göre karar veriyor.

Burada bu o gazetecinin durumuyla ilgili bir araştıralım, bir soralım. Yani gazetecilerimizin görev yaparken, tabii ki orada da neticede bir haber değeri olan bir durum söz konusu. Gazeteciler bunu yansıttı ama gazeteci sıfatıyla girip orada bir provokasyona öncülük etmişse o ayrı bir durum olur.”