https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/metro-istanbul-duyurdu-kadikoy-moda-tramvay-seferleri-durdu-1095020430.html

Metro İstanbul duyurdu: Kadıköy-Moda Tramvay seferleri durdu

Metro İstanbul duyurdu: Kadıköy-Moda Tramvay seferleri durdu

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı güzergahında meydana gelen trafik kazası nedeniyle seferlerin durdurulduğunu... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T20:05+0300

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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle seferlere ara verdi.İstanbul'un nostaljik ulaşım hatlarından T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, bugün akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tramvay güzergahı üzerinde bir kara yolu aracının kaza yapması sonucu hat trafiğinin aksadığı bildirildi.Kazanın, tramvay hattı ile kesişen bir noktada meydana geldiği ve en az bir özel aracın karıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen trafik ve tramvay ekipleri, güvenlik incelemesi yaparken, seferlerin ne zaman yeniden başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/metro-istanbul-seferlerine-kadir-gecesi-duzenlemesi-1094887810.html

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kadıköy, metro i̇stanbul, tramvay, nostaljik tramvay, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği