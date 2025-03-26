https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/metro-istanbul-seferlerine-kadir-gecesi-duzenlemesi-1094887810.html

İstanbul'da 'Kadir Gecesi'nde metro ve tramvay kaça kadar çalışacak?

İstanbul'da 'Kadir Gecesi'nde metro ve tramvay kaça kadar çalışacak?

Sputnik Türkiye

Kadir Gecesi nedeniyle İstanbul'da bir çok metro ve tramvay hattı gece 02.00'ye kadar hizmet verecek.

2025-03-26T16:09+0300

2025-03-26T16:09+0300

2025-03-26T16:13+0300

türki̇ye

metro i̇stanbul

kadir gecesi

tramvay

metro

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İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle toplu taşımada düzenleme yapıldı. Metro, tramvay ve füniküler seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Hangi metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı?Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı. Hangi tramvay hatlarında sefer saatleri uzatıldı?Tramvay hatlarından T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy hatlarında da seferler saat 02.00’ye kadar devam edecek. Aynı uygulama F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları için de geçerli olacak.Öte yandan; T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatlerinde sona erecek.

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