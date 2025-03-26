https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/metro-istanbul-seferlerine-kadir-gecesi-duzenlemesi-1094887810.html
İstanbul'da 'Kadir Gecesi'nde metro ve tramvay kaça kadar çalışacak?
İstanbul'da 'Kadir Gecesi'nde metro ve tramvay kaça kadar çalışacak?
Sputnik Türkiye
Kadir Gecesi nedeniyle İstanbul'da bir çok metro ve tramvay hattı gece 02.00'ye kadar hizmet verecek.
2025-03-26T16:09+0300
2025-03-26T16:09+0300
2025-03-26T16:13+0300
türki̇ye
metro i̇stanbul
kadir gecesi
tramvay
metro
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İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle toplu taşımada düzenleme yapıldı. Metro, tramvay ve füniküler seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Hangi metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı?Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı. Hangi tramvay hatlarında sefer saatleri uzatıldı?Tramvay hatlarından T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy hatlarında da seferler saat 02.00’ye kadar devam edecek. Aynı uygulama F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları için de geçerli olacak.Öte yandan; T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatlerinde sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kadir-gecesi-ne-zaman-kadir-gecesinde-hangi-dualar-okunur-1094822930.html
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istanbul, kadir gecesi metro saatleri, kadir gecesi tramvay saat kaça kadar,
İstanbul'da 'Kadir Gecesi'nde metro ve tramvay kaça kadar çalışacak?
16:09 26.03.2025 (güncellendi: 16:13 26.03.2025)
Kadir Gecesi nedeniyle toplu ulaşımda düzenleme getirildi. Metro, tramvay ve füniküler seferleri uzatıldı.
İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle toplu taşımada düzenleme yapıldı. Metro, tramvay ve füniküler seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Hangi metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı.
Hangi tramvay hatlarında sefer saatleri uzatıldı?
Tramvay hatlarından T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy hatlarında da seferler saat 02.00’ye kadar devam edecek. Aynı uygulama F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları için de geçerli olacak.
Öte yandan; T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatlerinde sona erecek.